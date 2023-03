La prohibición de fumar en los casinos de Nevada no es probable mientras otros se lo plantean

Darryl Fujihara, de Las Vegas, fuma mientras juega en The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un cliente de The Plaza fuma un cigarrillo mientras juega, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un cartel que describe la nueva construcción se muestra en el vestíbulo principal de The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El área del casino The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un apostador fuma un cigarrillo mientras prueba suerte en The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Linda, que no quiso dar su apellido, fuma un cigarrillo mientras juega en The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Visitantes recorren el área del casino The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está construyendo una nueva zona libre de humo con entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Invitados conviven en el área del casino The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción de una nueva zona libre de humo con una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Obras en marcha en The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. The Plaza está en proceso de construcción, incluyendo una nueva zona libre de humo con una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La nueva área libre de humo de The Plaza está en construcción, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. El nuevo espacio tendrá una entrada independiente y filtros de aire. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un cartel muestra una representación digital de los nuevos proyectos de construcción de The Plaza, el jueves 2 de marzo de 2023, en Las Vegas. Una de las novedades será una zona de casino libre de humo. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Representación digital de las reformas del hotel-casino Plaza. La zona de juegos sin humo, a la derecha, tendrá su propia entrada y será compatible con las redes sociales (Cortesía del Plaza Hotel & Casino).

La crupier de juegos de mesa Nicole Vitola esperó casi 20 años para respirar tranquila mientras trabajaba en el casino Borgata de Atlantic City.

Cuando la pandemia del COVID-19 golpeó hace tres años y se prohibió temporalmente fumar en interiores, ella ya no veía grandes nubes de humo, sino un casino lleno de jugadores.

“A mis ojos, era imposible que volvieran a fumar”, dijo Vitola.

Pero la prohibición de fumar en interiores se levantó en julio de 2021.

Vitola y sus colegas dirigen ahora una iniciativa de los empleados, llamada Empleados de Casinos contra Efectos del Tabaquismo, para cubrir un resquicio de la Ley de Aire Libre de Humo de Nueva Jersey, de 2006, que exime a los casinos.

El proyecto de ley del grupo para prohibir fumar dentro de los casinos cuenta con más de 24 copatrocinadores, y el jueves está prevista otra audiencia ante un panel de la Asamblea estatal. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, se ha comprometido a firmar el proyecto de ley si lo aprueba la Legislatura. Este año se están llevando a cabo iniciativas legislativas similares en Rhode Island y Pensilvania.

El gran impulso para prohibir fumar dentro de los casinos en el mayor mercado de los juegos de azar fuera de Las Vegas contrasta con los esfuerzos realizados en Nevada, donde solo un puñado de operadores de casinos ha decidido de forma independiente ofrecer a los clientes zonas o pisos para no fumadores en los últimos 30 años. Pero en los últimos años se han producido más cambios: Park MGM se convertió en 2020 en el primer casino libre de humo del Strip, y otros casinos están desarrollando zonas libres de humo, como Plaza, en el centro de Las Vegas.

Aún así, los miembros de la industria local sugieren que hay una falta de apoyo a la prohibición de fumar en los casinos de Nevada, por lo que los lugareños y los visitantes no deben esperar un cambio en el corto plazo.

Decisiones empresariales

Ted Pappageorge, secretario-tesorero de Culinary Local 226, dijo que los trabajadores de los casinos de Nevada parecen más divididos que la organización de empleados de Nueva Jersey. Aunque cerca del 90 por ciento de sus miembros no fuma, solo el 61 por ciento apoya la prohibición en los casinos, según las encuestas realizadas a los afiliados en 2022.

“Pero el 40 por ciento no lo hace. Realmente no es abrumador entre nuestros miembros”, dijo Pappageorge.

Esos sentimientos encontrados son un reflejo del estado, dijo. Algunos líderes empresariales, cabilderos y trabajadores de casinos siguen considerando que fumar es complementario al juego. Otros apuntan a los resultados: las políticas favorables a los fumadores mantienen contentos a algunos de los clientes que más gastan.

Aunque pudiera haber un legislador que llevara el tema a la Legislatura, la batalla para conseguir que se convierta en ley es ardua.

“Vamos a representar a nuestros miembros y lo que nuestros miembros quieren”, dijo Pappageorge, quien señaló que Culinary está observando de cerca a Nueva Jersey. “Esa cifra se está moviendo, la de nuestros miembros que apoyan una prohibición, pero incluso entre los miembros no es un apoyo abrumador todavía”.

La decisión de convertirse en un espacio sin humo también tiene que ver con el negocio. En 1991, por ejemplo, el ya desaparecido Silver City Casino adoptó una política antitabaco para atraer clientes, pero tres años más tarde la revocó porque los ingresos no dejaban de disminuir, según reportó entonces el Review-Journal.

“El casino contaba con atraer a los no fumadores, pero se dio cuenta de que los estaba perdiendo en favor de otros resorts que habían creado mesas y tragamonedas para no fumadores”, decía un reportaje de junio de 1995.

Los casinos de Nueva Jersey esgrimen ahora una razón similar. El mes pasado, la Asociación de Casinos de Nueva Jersey encargó un reporte en el que se preveían enormes pérdidas de ingresos y empleo si se prohibía fumar.

Probando el concepto

Las zonas de no fumadores son habituales en los casinos de todo el país. En Pensilvania, por ejemplo, se permite no fumar en el 50 por ciento de un área de juegos de azar.

En Nevada, algunos casinos parecen estar a punto de crear zonas para no fumadores.

The Mirage, que recientemente pasó a ser propiedad de Hard Rock International, perteneciente a la tribu semínola, promocionó a mediados de febrero una zona de no fumadores con un cartel. Las cortinas de privacidad y el cartel se retiraron del área del casino en marzo. Un portavoz no quiso especificar los planes.

Joe Lupo, presidente de The Mirage, afirmó en un comunicado: “Con las continuas actualizaciones en todo el establecimiento, los visitantes seguirán viendo cambios interesantes a medida que mejoramos y ampliamos la experiencia de los huéspedes”. “Esperamos compartir más en los próximos 30 días”.

En Plaza, continúan las obras de construcción de una zona para no fumadores de 2,500 pies cuadrados como parte de una transformación multimillonaria de su entrada por Main Street. La sección tendrá su propia entrada para los clientes y estará separada del resto del área de juegos de azar. Incluirá 80 máquinas tragamonedas y juegos de mesa electrónicos, y su apertura está prevista para finales de abril, con una gran inauguración a mediados de mayo.

“Soy un gran partidario de la opcionalidad y de dar a la gente la posibilidad de elegir”, declaró Jonathan Jossel, director ejecutivo de Plaza. “Creo que el problema de la forma en que se ha hecho hasta ahora en el sector es que la mayoría de estos espacios sin humo han estado como en la trastienda, y no han sido agradables ni han tenido el mejor producto”.

Jossel quiere que su espacio sea diferente. El casino se asoció con el influencer Brian Christopher, una estrella de las redes sociales que juega a las tragamonedas y solo trabaja con casinos y espacios de juegos de azar sin humo. La zona será luminosa, visualmente atractiva y apta para cámaras para fomentar la creación de contenidos y la interacción con los clientes.

Aunque otros operadores le desaconsejaron la idea, Jossel espera que su éxito anime a otros a seguir su ejemplo.

“Estamos poniendo mucho empeño en hacer de esta zona un verdadero destino de juego”, afirmó. “Dentro de 12 meses sabremos si es una empresa que vale la pena”.

Christopher afirmó que sus fans –que se cuentan por millones en varias plataformas de redes sociales– en todo el país aplauden que preste atención a este asunto.

Recordó una visita reciente a Park MGM, en la que una mujer se le acercó y le dijo que, aunque era fumadora, solo se alojaba en el establecimiento porque no le gustaba el humo ajeno.

“Me volteé literalmente hacia ella y le dije: ‘¿Puedes repetirlo ante la cámara?’”, dijo Christopher. “Los fumadores tampoco quieren respirar el humo todo el tiempo”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) compararon los niveles de humo de segunda mano en Park MGM y otros siete casinos del Strip y descubrieron que los niveles eran 5.4 veces superiores en las zonas de juego en comparación con un casino sin humo, según un reporte publicado el 23 de febrero.

Michael Tynan, jefe del equipo y autor del estudio, dijo que su reporte era útil para que los grupos activistas y las empresas cuantificaran el impacto del tabaquismo en interiores.

MGM se negó a conceder una entrevista sobre la política de Park MGM. Pero en el momento del cambio en 2020, el director ejecutivo Bill Hornbuckle dijo que no esperaba que MGM prohibiera fumar en otros complejos turísticos.

Esto desconcierta a activistas como Christopher y el grupo CEASE de Nueva Jersey. Según un estudio independiente de la empresa C3 Gaming de Las Vegas, la prohibición de fumar no provoca un descenso drástico de los ingresos del juego y, en algunos casos, los establecimientos en los que no se fuma tienen mejores resultados. El Parx Casino, a 20 millas de Filadelfia, pasó a ser libre de humo en 2020 y sigue siendo el que más dinero recauda en el estado.

“Demostrar que (la zona libre de humo de Plaza) funciona va a ser mi principal objetivo”, dijo Christopher. “Porque siento que Nevada está cerrada a la idea de eliminar el tabaco”.