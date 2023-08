La policía y Cortez Masto advierten de la amenaza de una nueva droga mortal

agosto 29, 2023 - 9:34 am

La senadora demócrata federal Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, proporciona información sobre la xilacina, una droga emergente que se está extendiendo por todo el país, durante una sesión informativa en la Jefatura de la Policía Metropolitana el lunes 28 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

La policía de Las Vegas se unió a una legisladora de Nevada el lunes para discutir lo que las autoridades dijeron que es una nueva cepa mortal de fentanilo mezclado con xilacina.

La droga, también conocida como “tranq”, es un sedante no opiáceo que no está prescrito usar en humanos. Las autoridades están descubriendo pastillas prensadas con fentanilo y xilacina en Las Vegas, según el subjefe del Departamento de Policía Metropolitana, Nicholas Farese, y la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto.

“La xilacina es un tranquilizante para animales que los narcotraficantes han estado añadiendo al fentanilo para aumentar la potencia de la droga y aumentar sus beneficios”, dijo Cortez Masto durante la conferencia de prensa del lunes. “Dado que se trata de un tranquilizante para animales que los veterinarios usan con un fin legítimo, no es ilegal que se use de forma ilícita”.

Cortez Masto ha propuesto una legislación que convertiría la droga en una sustancia controlada de la Lista III, la declararía una “amenaza de droga emergente” y permitiría a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos rastrear su fabricación, según el texto del proyecto de ley.

La pena por venta o distribución de xilacina sería una multa de hasta 500 mil dólares y un máximo de 10 años de cárcel para los infractores por primera vez.

A principios de este año, la DEA alertó del aumento de fentanilo mezclado con xilacina. Alrededor de una cuarta parte del fentanilo en polvo y el siete por ciento de las pastillas incautadas por la agencia el año pasado estaban mezcladas con xilacina.

Cortez Masto dijo que al igual que el fentanilo, las fuerzas del orden están viendo que la droga llega a través de la frontera desde México en una píldora prensada.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

dijeron que la xilacina puede provocar depresión de la respiración y la frecuencia cardíaca, sedación, presión arterial y frecuencia cardíaca peligrosamente bajas, inconsciencia y muerte.

Farese dijo que desde 2020, cuatro personas han sufrido una sobredosis de drogas con xilacina en el Condado Clark. Si bien Narcan puede revertir los efectos tóxicos del fentanilo, Farese dijo que no existe una sustancia para combatir el fentanilo mezclado con xilazina.

La Policía Metropolitana ha incautado 136 libras de fentanilo en lo que va de año, dijo Farese, y más de 200 personas han sufrido sobredosis de fentanilo en el valle en lo que va de año.

“Cada pastilla que retiramos de las calles podría ser una vida atajada”, dijo.

Farese instó a los residentes a no tomar pastillas que no les hayan recetado, a no comprarlas nunca en la calle y a buscar ayuda de profesionales médicos para las adicciones a sustancias. Las personas que tengan información sobre traficantes pueden ponerse en contacto con la Policía Metropolitana llamando al 702-385-5555.

La propuesta de ley de Cortez Masto, titulada Ley de Lucha contra la Xilacina Ilícita, fue patrocinada por otros senadores y representantes, y presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en marzo.