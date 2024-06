La policía de LV investiga por un cadáver hallado en la I-15 en dirección sur

El Departamento de Policía Metropolitana está investigando tras el hallazgo de un cadáver en una autopista de Las Vegas la madrugada del martes.

Según la policía, la investigación se encuentra en la I-15 en dirección sur, entre las salidas de Sahara Avenue y Spring Mountain Road.

Solo antes de las 6 a.m., Nevada Highway Patrol informó que todos los carriles de circulación en la zona se habían reabierto.

#UpDate IR15 southbound travel lanes from Sahara to Spring Mountain are open. All travel lanes open. Please slow down, mobile off and seatbelts on.

— Nevada State Police (@NVStatePolice) June 18, 2024