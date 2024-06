La policía de LV dice que el monolito encontrado en un sendero fue retirado

El Departamento de Policía Metropolitana compartió una actualización el viernes que el “misterioso monolito” que se encontró el fin de semana en un sendero fuera del valle ha sido retirado.

La policía de Las Vegas había dicho el lunes que los miembros de su equipo de búsqueda y rescate encontraron el monolito cerca del sendero Gass Peak, que está ubicado al norte del valle.

En una actualización del viernes por la mañana, el departamento dijo que ayudó a retirar el objeto “por motivos de seguridad pública y medioambientales” el jueves por la tarde.

