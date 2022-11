La policía de Henderson busca arrestar al presidente del sindicato por atropello

Gary Hargis (Ciudad de Henderson)

El Jeep Grand Cherokee que la policía dice que huyó de la escena de un accidente el 13 de octubre estacionado en la entrada de la casa del presidente de la Asociación de Agentes de Policía de Henderson, Gary Hargis, el miércoles 2 de noviembre de 2022. (David Wilson/Las Vegas Review-Journal)

El exagente de tráfico Gary Hargis, se muestra en 2007 hablando con una testigo que mostró dónde se escondía un sospechoso que causó un accidente de auto. (Archivo, Jim Miller)

El agente de policía de Henderson Gary Hargis, habla durante una rueda de prensa en Las Vegas en agosto de 2009. (Las Vegas Review-Journal)

El Departamento de Policía de Henderson (HPD) está buscando el arresto del presidente del sindicato de la policía Gary Hargis, por cargos que incluyen el delito de atropello y fuga, según los registros policiales.

Hargis, de 47 años, supuestamente golpeó a un motociclista mientras conducía un Jeep Grand Cherokee el 13 de octubre justo después de la medianoche cerca de la intersección de Greenway Road y Van Wagenen Street.

El mes pasado, el departamento de policía suspendió a Hargis, pero siguió siendo presidente de la Asociación de Agentes de Policía de Henderson.

Una declaración jurada del HPD para la orden firmada por un agente el 1° de noviembre pide que se emita una orden de arresto para Hargis por cargos de no detenerse en un accidente con lesiones, no reportar un accidente; declaración falsa, no proporcionar información o prestar ayuda, y no mantener un carril de circulación o hacer un giro indebido.

Cuando se le pidió el viernes por la tarde que comentara por teléfono la declaración jurada, Hargis respondió: “No, lo siento”, antes de colgar.

La declaración jurada fue presentada a la fiscalía del Condado Clark, dijo la portavoz de la ciudad Kathleen Richards, en un correo electrónico el viernes.

Andrew Regenbaum, director ejecutivo de la Asociación de Agentes de Seguridad Pública de Nevada, dijo que no podía comentar porque no tenía conocimiento de la declaración jurada o de los cargos que mencionaba.

En Nevada, es un delito grave huir de la escena de un accidente causando lesiones.

El motociclista, Kevin Dammers, de 18 años, sufrió una lesión en el tobillo en el accidente. El Jeep se interpuso en la trayectoria de la motocicleta cuando esta giraba a la derecha en Greenway Road.

Un testigo siguió al Jeep y le proporcionó el númer de placa a la policía. El testigo enfrentó al conductor cuando este se estacionó y el hombre dijo: “No, tu amigo me golpeó”, según la declaración jurada.

El Jeep estaba registrado a nombre de la esposa de Hargis y Dammers dijo que el conductor del Jeep era un hombre.

Un reporte del incidente del HPD dijo que el testigo creía que el hombre estaba bajo la influencia de sustancias debido a su forma de hablar y de caminar.

Un agente que respondió al choque recordó haber visto el Jeep estacionado detrás de la Oficina de Asociación de Agentes de Policía de Henderson (HPOA), en 145 Panama St., a las 11:58 p.m. La policía cumplió una orden de registro en la HPOA por el video de vigilancia que mostraba a Hargis salir de la oficina a las 11:56 p.m. entrar en el Jeep y alejarse, según la declaración jurada.

La policía emitió una orden de registro para revisar el vehículo. El Jeep tenía daños consistentes por un accidente reciente. Hargis le dijo a la policía que había estado en casa desde las 10:30 p.m. del 12 de octubre. La policía observó que Hargis sangraba de la cabeza. Esas lesiones no eran visibles cuando fue captado en video unos 15 minutos antes del choque en la oficina del sindicato.

Los detalles de la investigación del accidente se adjuntaron a la declaración jurada e incluyeron fotos del Jeep y de Hargis. Las capturas de pantalla de la cámara GoPro de Dammers del accidente se usaron para confirmar que el vehículo que golpeó la motocicleta era el Jeep estacionado en la entrada de Hargis.

La policía entregó una orden de registro en el teléfono de Hargis y encontró búsquedas en internet de “ojos por traumatismo” y “ojos dilatados por traumatismo”.

Hargis comenzó a trabajar para la ciudad en agosto de 2000, según la portavoz municipal Kathleen Richards. Una foto de Review-Journal de 2007 lo identifica como agente de tráfico de Henderson. Hargis también fue presidente de la Asociación de Agentes de Seguridad Pública de Nevada, según los archivos de Review-Journal de 2009.

El jueves por la noche, Hargis perdió la reelección como presidente del sindicato frente a Shawn Thibeault, según Regenbaum. Thibeault figura como administrador en el sitio web del sindicato. Asumirá la presidencia del sindicato en enero.