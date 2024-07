La policía confisca más de 17 mil libras de fuegos artificiales ilegales en LV

Las cuadrillas del Departamento de Bomberos de Las Vegas se mantuvieron ocupadas durante todo el 4 de julio atendiendo a llamados por fuegos artificiales ilegales y múltiples incendios.

Según el Departamento de Policía Metropolitana, casi nueve toneladas, o 17,260 libras, de fuegos artificiales ilegales fueron confiscados en el valle de Las Vegas desde mediados de junio. Las autoridades indicaron que también se expidieron 229 sanciones por fuegos artificiales ilegales.

Los bomberos de Las Vegas, que también colaboraron con el grupo de trabajo ” You Light It, We Write It”, respondieron a más de 80 llamadas relacionados con fuegos artificiales durante la noche.

Según el departamento, desde las 6 p.m. del jueves hasta las 4 a.m. del viernes las cuadrillas respondieron a los siguientes llamados relacionados con incendios:

- Un herido por quemadura.

- 77 incendios en el exterior.

- 4 incendios en edificios.

- 3 Investigaciones de humo - solo en el exterior.

El departamento declaró que su centro de comunicaciones combinado atendió 1,182 llamadas de emergencia durante el periodo.

En North Las Vegas, los bomberos reportaron 70 incidentes relacionados con incendios en el periodo de 24 horas desde las 8 a.m. del jueves hasta las 8 a.m. del viernes.

Los funcionarios de North Las Vegas dijeron que también hubo un incendio de auto causado por fuegos artificiales y un incendio menor en una estructura.

Además, North Las Vegas dijo que un hombre de 20 años de edad, sufrió graves lesiones faciales y oculares como resultado de la manipulación de un fuego artificial ilegal.

Las estadísticas de los departamentos de bomberos en Henderson y Condado Clark no estaban disponibles de inmediato.