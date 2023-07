La placa ‘Vuelve a California’ de un hombre de Nevada es retirada del mercado

Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (Las Vegas Review-Journal)

La placa vehicular de un conductor de Nevada es objeto de una llamada a revisión por parte del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada.

Una placa que dice “GOBK2CA”, o “Go back to California” (Vuelve a California), fue retirada en mayo por la agencia después de recibir una queja, según el portavoz del DMV Eli Rohl.

La sección del Código Administrativo de Nevada que se está aplicando a la placa implica hacer una referencia difamatoria a una persona o grupo.

“En este caso, el grupo difamado son los californianos. La placa del señor Steelmon no es única en esto; regularmente rechazamos placas que comparten los mismos mensajes”, escribió Rohl en un correo electrónico. “Si hemos estado rechazando solicitudes de otras placas ‘vuelve a California’, entonces no es una aplicación equitativa de la ley recibir una queja sobre esta placa y no tomar medidas al respecto”.

La placa, que está registrada a nombre de un hombre que el DMV identificó solo como “señor Steelmon”, será ahora objeto de una apelación por parte del residente de Nevada, señaló Rohl.

“En última instancia, el señor Steelmon está ejerciendo su derecho a apelar la decisión y a que su caso sea escuchado por un juez de Derecho Administrativo (AL) que determinará quién tiene más argumentos a favor de la continuidad de la emisión o de la retirada de su placa”, escribió Rohl. “Si no le gusta la decisión del juez AL, puede apelar a través del Tribunal de Distrito hasta el Tribunal Supremo de Nevada”.

Los intentos de llegar a Steelmon para hacer comentarios el viernes fueron infructuosos.

Después de que un automovilista solicita una placa personalizada, es revisada por el sistema automatizado del DMV o por un técnico para cualquier problema relacionado con el Código Administrativo de Nevada.

“Los problemas más comunes con las placas son las personas que se ponen creativos y tratando de decir cosas que no deberían”, dijo Rohl. “Un montón de acrónimos, mensajes codificados, ortografía al revés …la gente se pone muy creativa”.

Si una placa se marca como sospechosa y no se aprueba sin más, pasa al comité de placas especiales del DMV para su revisión.

El comité está compuesto por 13 miembros con derecho a voto, pero solo se necesitan siete para celebrar una reunión y aprobar o rechazar una placa. El comité suele estar compuesto por empleados de nivel administrativo.

Steelmon afirma que la aplicación de la ley ha sido fan de su placa, y el DMV ha visto varios mensajes de apoyo a su placa en las redes sociales, de acuerdo con Rohl, quien agregó: “También vemos lo contrario”.

“Tampoco estoy tratando de decir que nuestro comité o el DMV en general siempre acierta cuando se trata de estas decisiones, que es la razón por la que existe el proceso de apelación”, escribió Rohl, que se sienta en el comité de placas especiales. “Si el señor Steelmon gana su apelación, el DMV puede necesitar ser receptivo a eso y revisar su interpretación y aplicación de este estatuto”.