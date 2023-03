La nieve cierra la carretera principal Vegas-Pahrump, la I-15 a California

La fuerte nevada cerró la carretera principal de Las Vegas a Pahrump el miércoles por la mañana. La nieve caía sobre gran parte de Summerlin con lluvia cubriendo el resto del valle de Las Vegas.

A las 9:30 a.m., la Interestatal 15 en dirección sur en Primm estaba cerrada. Se reportó una fuerte nevada en Mountain Pass.

A las 7 a.m. del miércoles, se reportó una fuerte nevada en Mountain Springs y ligeras ráfagas estaban cayendo a lo largo del 215 Beltway en el lado oeste del valle y moviéndose hacia el este.

Se espera de uno a dos pies de nieve en Spring Mountains y Sheep Range.

Route 160 de Las Vegas a Pahrump fue cerrada poco antes de las 7:30 a.m. en Tecopa debido a la fuerte nevada, según el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT). No estaba claro cuánto tiempo podría durar el cierre.

La Oficina de Administración de Territorios (BLM) dijo que, debido a la nieve y las inclemencias del tiempo, la apertura de la Scenic Drive en Red Rock Canyon se estaba retrasando.

“Esto puede extenderse todo el día si continúan las condiciones meteorológicas difíciles”, dijo el BLM.

Lee Canyon reportó 14 pulgadas de nieve en las últimas 24 horas, con lo que la nevada total de la temporada en Rabbit Peak llegó a las 207 pulgadas. El récord de la temporada es de 255 pulgadas.

La estación dijo que la sensación térmica puede caer a seis bajo cero el miércoles y los vientos de 18-32 mph pueden tener ráfagas de 48 mph. Según el sitio web, es posible que caigan entre 10 y 14 pulgadas más de nieve.

A las 7 a.m., el radar mostraba lluvias ligeras en casi todo el valle.

Un aviso de viento para la región se extendió y ahora expira a las 4 a.m. del jueves, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperaban vientos del oeste de 25-35 mph con ráfagas de hasta 55 mph antes de que cambien para venir del noroeste esta tarde.

Red Rock Canyon había bajado a 34°F a las 6:30 a.m. mientras que el Aeropuerto Internacional Harry Reid estaba a 42° a las 7:10 a.m.

More winter weather is on the way for tonight and Wednesday. Expect strong winds, rain, and snow to impact travel across much of the region. #cawx #nvwx #azwx pic.twitter.com/ssztcqBTyt

El nivel de nieve podría descender a entre tres mil y cuatro mil pies. Las cadenas o llantas para nieve siguen siendo necesarios para viajar en las carreteras Lee Canyon y Kyle Canyon hacia las áreas de Lee Canyon y Mount Charleston, dijo el NDOT.

También se espera que la nieve se acumule a lo largo de la Interestatal 40 al este de Kingman, Arizona, incluyendo cerca del enlace de la U.S. 93 hacia Phoenix, y en la Interestatal 15 en Mountain Pass al sur de Primm, dijo el servicio meteorológico.

Las nevadas en las Spring Mountains y en Rocky Mountains se suman a los totales, lo que hace que la acumulación de nieve en todo el Oeste sea superior al promedio, un signo alentador para las condiciones del agua en los embalses.

More snow is on the way- good once the skies clear, but avoid travel for now. Always check https://t.co/YrsNe4DxwN for restrictions, but know there is sometimes a delay and law enforcement will determine when vehicles should be turned around. #BeSnowSmart pic.twitter.com/HD75hdIIai

— Go Mt. Charleston (@GoMtCharleston) February 28, 2023