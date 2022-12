La NFR, los Raiders y conciertos provocan aumento en precios de habitaciones este fin de semana

diciembre 1, 2022 - 11:25 am

Los asistentes pasan por delante de la estatua de Benny Binion, el hombre que trajo National Finals Rodeo a Las Vegas, en South Point, el martes 29 de noviembre de 2022, en Las Vegas. South Point es la sede de la Convención Nacional de la PRCA durante la NFR. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Vaqueros, aficionados a la música y fanáticos de los deportes están inundando Las Vegas esta semana gracias a una larga lista de eventos que comienza con National Finals Rodeo (NFR) el jueves en Thomas & Mack Center.

Y un calendario repleto de eventos —como las festividades relacionadas con el rodeo, los conciertos de música country, temporadas largas de conciertos, un partido del campeonato de fútbol americano universitario y un partido de los Raiders en casa— está haciendo subir los precios de las habitaciones durante el periodo más lento del año, cuando los viajeros suelen conseguir mejores ofertas después de un ajetreado fin de semana de Thanksgiving.

Hasta el miércoles por la tarde, la reserva más barata para dos noches disponible en Hotels.com era de 209 dólares por noche para una estancia de viernes a domingo en Circus Circus. Los precios son flexibles y pueden cambiar en función de la oferta y la demanda disponibles.

La habitación más barata a través de MGM Resorts International era de 499 dólares por noche en Excalibur, sin incluir impuestos ni cuotas extras. Otras propiedades, como Aria, pedían hasta 874 dólares por noche. Las propiedades de Caesars Entertainment ofrecían una tarifa base de 329 dólares por noche en el Rio y casi 600 dólares por noche en Planet Hollywood.

Desde su llegada a Las Vegas en 1985, la NFR ha contribuido a aumentar los precios de las habitaciones durante sus 10 días de duración, que se celebran cada año entre Thanksgiving y Navidad. El año pasado, casi 170 mil fans asistieron a la NFR.

Los resorts y los organizadores de eventos especiales reconocieron desde el principio el impacto que podía tener la programación de eventos para impulsar las visitas, dijo Lori Nelson-Kraft, vicepresidenta mayor de comunicaciones de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

“La NFR siempre ha sido un acontecimiento importante en Las Vegas por diversas razones, pero realmente estableció la importancia de que los eventos especiales vinieran a Las Vegas en momentos en los que las visitas de ocio o las reuniones y convenciones no estaban al máximo de su capacidad”, dijo Nelson-Kraft. “Esa fue una estrategia realmente importante”.

Además de la NFR y su programación complementaria, Allegiant Stadium será sede el viernes del partido por el campeonato de fútbol americano de PAC-12 y el domingo Los Angeles Chargers jugarán contra Las Vegas Raiders. El cantante de música country George Strait, se presentará el viernes y el sábado en T-Mobile Arena, mientras que la residencia de Luke Bryan en Resorts World tiene presentaciones que se empalman con la NFR. Y Adele vuelve a Colosseum at Caesars Palace para el segundo fin de semana de su esperada residencia.

“Se trata de un público muy acomodado, especialmente el que acude a los eventos de la NFR en Thomas & Mack”, afirma Josh Swissman, analista del sector y socio gerente de The Strategy Organization. “Su tolerancia a los precios más altos de las habitaciones es alta. Y no hay tanta elasticidad de precios como se puede ver en otras áreas”.

¿Cuál presión inflacionista?

Los resorts y los responsables de turismo ven la posibilidad de aumentar las visitas y el gasto de los consumidores a través de eventos especiales adicionales. Más del 50 por ciento de los visitantes añaden su viaje, o se quedan más tiempo, para asistir a un evento deportivo y gastan alrededor de mil dólares más por viaje cuando lo hacen, dijo Lori, citando una investigación de LVCVA.

Los eventos deportivos y especiales ya han demostrado su impacto en las visitas y en el índice promedio diario de las habitaciones, un indicador que la LVCVA considera una señal de salud económica.

Los turistas de Las Vegas pagaron en octubre las tarifas hoteleras más altas de la historia, según los datos de LVCVA publicados el martes. Se estima que 3.6 millones de personas visitaron el sur de Nevada y los visitantes pagaron un índice promedio diario de 209.89 dólares por habitación. En el Strip, la tarifa fue más alta, 225.69 dólares por noche.

Los investigadores de LVCVA atribuyen las altas tarifas a la fuerte asistencia a convenciones, al festival de música When We Were Young, a dos partidos de los Raiders de Las Vegas en casa y a la NASCAR South Point 400.

“Lo que se ha visto especialmente este año, cuando se observan los diversos eventos deportivos y especiales que han estado en nuestro calendario, es que realmente ha dado a Las Vegas una trayectoria muy positiva para los resorts, trayectoria para su Índice promedio diario (ADR), para sus (ingresos por habitación disponible)”, dijo Nelson-Kraft.

El récord de ADR es, en parte, la razón por la que los ejecutivos de algunas de las empresas que cotizan en bolsa de la zona siguen sintiéndose cautelosamente optimistas, a pesar de las tendencias macroeconómicas de alta inflación y una posible recesión económica.

Durante la declaración de ingresos del tercer trimestre de Wynn Resorts Ltd., el presidente de Wynn Las Vegas y Encore, Brian Gullbrants, dijo que el hotel de lujo vio “récords increíbles” a través de cada segmento demográfico.

“En cuanto al ADR, hemos visto muy poca resistencia”, dijo Gullbrants a los inversionistas durante la declaración de noviembre. “Nos hemos potenciado mucho, empujamos tan duro como podemos y felicitamos a nuestro equipo de ingresos y equipo de ventas, están absolutamente arrasando”.

En un reporte del martes a los inversionistas, Barry Jonas, de Truist Securities, dijo que las tarifas de las habitaciones en el cuarto trimestre “tienden a estar muy por encima de los niveles de 2021, después de las (comparaciones) mucho más difíciles en el tercer trimestre”, con tarifas que subieron entre el 22 y el 45 por ciento año tras año, dependiendo del operador.

Brendan Bussman, analista de la industria y socio gerente de B Global, dijo que las tarifas récord mencionadas en los recientes llamados de ganancias y en el reporte de visitas de octubre sugieren una resistencia en la industria incluso cuando se toma en cuenta la inflación.

“Hay un cliente que tiene una demanda reprimida, que todavía se está recuperando, y hay otras personas que son clientes habituales que seguirán viniendo porque eso es lo que hacen”, dijo Bussman. “Es una combinación de esos clientes. Eso es lo que hace único a Las Vegas, que podemos atender a cada uno de esos clientes”.

Los responsables de turismo esperan seguir apilando eventos especiales y añadir otros nuevos, como la exitosa candidatura de LVCVA para 2028 NCAA men’s Final Four, el campeonato nacional de básquetbol universitario que se jugará en Allegiant Stadium.

“Cada vez que hemos añadido capacidad de entretenimiento, la ciudad ha tenido mucho éxito a la hora de absorber esa capacidad adicional y convertirla en mayores precios de las habitaciones, lo que en última instancia se traduce en un mejor rendimiento para todos los resorts de casinos del Strip y también de otras partes de la ciudad”, dijo Swissman.