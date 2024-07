La neblina y la humedad de LV podrían unirse hoy a un calor de 110°F

Los habitantes del sur de Nevada se despertaron con un martes brumoso y húmedo que podría producir una segunda temperatura máxima diaria de 110 °F.

Una mínima de 91° solo después de las 6 a.m. se combinó con 23 por ciento de humedad para hacer un ambiente pegajoso.

Summer heat will continue through the week with above average temperatures prevailing. Storm coverage will diminish the next couple of days, but will return late in the week, particularly across the mountain terrain. #azwx #nvwx #cawx pic.twitter.com/yYwV5azDs5

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 16, 2024