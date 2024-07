La influencia del Mirage es innegable y Las Vegas se prepara para decir adiós

“Todo el mundo tiene una historia que contar” sobre The Mirage a medida que el emblemático establecimiento se acerca a su cierre.

No era un zoológico: cómo el Mirage hizo de los animales exóticos parte de su marca

Una estatua entre los jardines de The Mirage, en el Strip de Las Vegas, el viernes 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Invitados juegan a las máquinas en The Mirage en el Strip de Las Vegas el viernes 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

ARCHIVO - El hotel en forma de guitarra se ve en el Hard Rock Hotel and Casino el 24 de octubre de 2019, en Hollywood, Florida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó el lunes 17 de junio de 2024 a aceptar un caso que cuestionaba un acuerdo que otorgaba a la tribu semínola derechos exclusivos para administrar apuestas deportivas en Florida, así como juegos de casino en sus reservas, asestando un golpe a los opositores del acuerdo. (AP Photo/Brynn Anderson, Archivo)

La zona de la piscina se muestra en The Mirage en el Strip en Las Vegas viernes, 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La zona de la piscina se muestra en The Mirage en el Strip en Las Vegas viernes, 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Visitantes observan una cascada en The Mirage, en el Strip de Las Vegas, el viernes 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Barb Edgemon y su difunto esposo Daryn comenzaron su historia de amor con el hotel-casino The Mirage durante su luna de miel en 1995. Los recién casados de Spokane, Washington, eran ambos crupieres de blackjack y pasar tiempo en uno de los casinos más importantes del mundo era algo natural.

“El Mirage era el único lugar en el que solíamos alojarnos”, cuenta Edgemon. “Nos quedábamos unas cuatro veces al año”.

Edgemon guarda muy buenos recuerdos del Mirage, que cerrará definitivamente el 17 de julio para que sus nuevos dueños, Hard Rock International, puedan iniciar una transformación de varios años del icono del Strip en el Hard Rock, con un hotel en forma de guitarra de 700 pies. Está previsto que el nuevo establecimiento abra sus puertas en 2027.

Edgemon recuerda una noche en la que Daryn se puso a calentar y ganó 23 manos de blackjack seguidas, lo que provocó la visita del equipo de vigilancia del casino. La suerte quiso que al día siguiente se rompiera un dedo del pie en la piscina.

También recuerda haber perdido una ficha de 100 dólares durante su primera visita y haber recibido un llamado en su habitación de hotel al día siguiente diciendo que la habían encontrado.

“Eso es un gran servicio de atención al cliente”, dijo, refiriéndose a una de las señas de identidad en las que hizo hincapié el fundador del establecimiento, Steve Wynn, y que diferenció a The Mirage de sus competidores en sus primeros años.

‘Todos tenemos una historia que contar’

Joe Lupo, presidente del Mirage, era estudiante universitario en la UNLV cuando se estaba construyendo el casino-hotel a mediados de los ochenta.

“Hay 10 mil historias -probablemente incluso más- de lugareños, empleados, personas influyentes, visitantes y huéspedes sobre el Mirage. Todo el mundo tiene una historia que contar sobre este hotel”, afirma.

Incluso siendo un joven veinteañero, Lupo comprendió que el éxito de Wynn con el Golden Nugget en el centro de Las Vegas era un precursor de lo que estaba a punto de suceder.

“Era evidente que se avecinaba un cambio en el Strip y en Las Vegas”, afirma Lupo. “En muy poco tiempo, el Mirage se convirtió en el lugar de visita obligada, el número uno, cuando todo el mundo venía a Las Vegas”.

Para alguien que se curtió trabajando en otros casinos de Las Vegas, como el Sands y el Stardust, Lupo siente un profundo aprecio por el lugar que ahora supervisa.

“Estar aquí, en esta propiedad, es uno de los momentos más afortunados de mi carrera”, dijo, “y solo estoy agradecido por la oportunidad”.

Cambiar la forma de hacer negocios de la ciudad

A menudo se atribuye al Mirage el mérito de haber cambiado no solo la experiencia de Las Vegas, sino la forma de hacer negocios de la ciudad. Antes del Mirage, los ejecutivos de los casinos dependían casi exclusivamente de los ingresos del juego para obtener beneficios. Wynn hizo hincapié en los servicios no relacionados con el juego, como los restaurantes, el entretenimiento y el propio resort hotelero, lo que cambió por completo la forma en que los casinos ganaban dinero.

David Schwartz, historiador de casinos y defensor del pueblo de la UNLV, que anteriormente fue director del Centro de Investigación del Juego de la universidad, dijo que el impacto del “Oasis en el Desierto” en Las Vegas -y en la industria del juego en general- puede verse en la forma en que se diseñaron las propiedades antes y después del Mirage. Desde 1989, casi todos los grandes proyectos de casinos de Estados Unidos y, en cierta medida, del mundo, han emulado un estilo que Wynn creó esencialmente con The Mirage.

“Steve Wynn, con Mirage, vio la oportunidad de decir: ‘Vamos a ir a por un grupo demográfico diferente, un cliente diferente, dispuesto a gastar más dinero’”, explica Schwartz. “Desde el principio, dijo: ‘Esto es un hotel resort con un casino adjunto, no un casino con un hotel adjunto’”.

Diez años después de la apertura del Mirage, los casinos del Strip ganaban más dinero con el juego que con otras actividades. Según Schwartz, ese modelo de negocio sigue siendo el motor de Las Vegas hoy en día.

“Solo creo que no se puede exagerar la importancia (del Mirage) en la historia del desarrollo de los casinos”, afirmó.

No hay más que fijarse en dos de los espectáculos más notables del Mirage para comprender la opinión de Schwartz. El espectáculo de Siegfried and Roy, que duró 13 años, y “The Beatles’ ‘Love’”, del Cirque du Soleil, que permaneció 18 años, atrajeron al Mirage a tantos visitantes, si no más, que cualquier máquina tragamonedas o juego de mesa.

Los delfines, el hábitat de los grandes felinos y el enorme acuario situado detrás de la recepción del hotel contribuyeron a hacer del Mirage algo más que un casino. Fue diseñado para transportar a los huéspedes lejos del duro paisaje desértico del exterior y sumergirlos en un paraíso tropical, con un aroma a coco que se reconoce al instante y es imposible de olvidar.

Y luego está el volcán, el espectáculo gratuito a pie de calle que nunca ha generado un solo dólar de ingresos, pero que se echará de menos tanto como el propio Mirage. En casi todas las publicaciones sociales que han mencionado el inminente cierre del Mirage, los comentarios lamentando la pérdida del volcán son tan frecuentes como personales. Algunos de los comentarios hacen pensar que todo el mundo que ha estado en Las Vegas ha visto el volcán y tiene una opinión sobre si debe permanecer o no (no lo hará).

Equilibrar las crudas emociones asociadas al cierre de un establecimiento emblemático como The Mirage y, al mismo tiempo, intentar honrar su lugar en el panteón de los grandes casinos y, lo que es más importante, a las personas que lo hicieron posible, ha sido “extremadamente difícil”, admite Lupo.

“Queremos asegurarnos de que The Mirage siempre tenga un lugar en la historia -que se ha ganado- y para los empleados que cuidaron de esta propiedad”, dijo el presidente del casino. “Pero, a veces, el cambio es bueno. Y debemos aceptarlo”.

Lo que está por llegar

Lupo se mostró optimista en cuanto a que lo que está por venir puede ser tan grandioso como lo que fue, aunque nunca pueda replicar realmente a The Mirage.

“Estamos en una posición en la que podemos reconocer el impacto generacional de esta propiedad”, dijo. “En 2027, tendremos la oportunidad de introducir otro concepto con impacto generacional con Hard Rock Las Vegas”.

Algunos de los empleados originales del Mirage del primer día recibirán un reconocimiento durante una rueda de prensa en la puerta cochera del casino el miércoles por la mañana. Cada uno de ellos recibirá un recuerdo que podrán firmar sus compañeros, amigos y, en algunos casos, familiares, casi como un anuario donde rememorar con cariño los días pasados.

Edgemon, la viuda del Estado de Washington, no se lleva nada tangible del Mirage. Más bien ha dejado algo en el recinto que nunca podrá ser retirado. Al menos no intencionalmente.

Después de que Daryn falleciera en abril de 2019, Edgemon vino a Las Vegas con sus cenizas. Esparció sus restos en la piscina, en el atrio y, finalmente, en el volcán. El lugar exacto donde actualmente se encuentra el volcán es donde Hard Rock construirá un hotel de 700 pies con forma de guitarra.

“Supongo que es apropiado que pongan una guitarra en el volcán, ya que durante 30 años (Daryn) fue guitarrista en una banda de country western”, dijo. “Solo voy a pensar que él tuvo algo que ver”.