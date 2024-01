‘La gente sigue sin venir a esta zona’: algunos negocios siguen perdiendo ingresos tras la F1

Hay algunos asientos vacíos en el Stage Door Casino el martes 24 de octubre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Battista's Hole in the Wall, en Linq Lane con Flamingo Road, en esta imagen de archivo de Las Vegas Review-Journal, ha sufrido un descenso significativo en el tráfico de clientes, según su dueño, debido a la congestión del tránsito provocada por las obras de construcción para el Gran Premio inaugural de Fórmula Uno de Las Vegas en 2023. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Gino Ferraro, dueño de Ferraro's Ristorante, un restaurante de alta cocina junto a Paradise Road, en el comedor del restaurante en Las Vegas, el miércoles 10 de enero de 2024. Las obras para el Grand Prix de Fórmula Uno de Las Vegas afectaron negativamente a muchos negocios, entre ellos Ferraro's.(Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Hay algunos asientos vacíos en el Stage Door Casino el martes 24 de octubre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El restaurante de Gino Ferraro pronto estará abierto para el almuerzo, una comida que Ferraro’s Ristorante no ha servido regularmente antes. El lujoso restaurante italiano de Paradise Road está intentando aumentar sus ingresos tras meses de ventas decrecientes, una consecuencia que Ferraro atribuye directamente a los meses de obras en la carretera para el Grand Prix de la Fórmula Uno.

“Pagamos mucho dinero de renta por estar en el corredor turístico y nos privan (de) hacer negocio desde el Strip”, dijo Ferraro.

Alrededor de una docena de empresas cercanas al corredor turístico y a lo largo del circuito del Grand Prix están presionando a los dirigentes del condado y de la carrera para que aborden el continuo impacto negativo que la construcción de la carrera ha tenido en sus ingresos y operaciones.

Ferraro y otras empresas están planteando sus preocupaciones a los dirigentes del Condado Clark, de la F1 y de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) en un esfuerzo por recuperar los ingresos perdidos, que según ellos ascienden a millones.

Un duro golpe

Los negocios cercanos a la intersección de Koval Lane y Flamingo Road están especialmente agraviados por el puente provisional. La estructura se construyó en octubre y estaba previsto que se derribara tras el Grand Prix inaugural, celebrado del 16 al 18 de noviembre. Sin embargo, los líderes de la comunidad empezaron a considerar la posibilidad de construir un paso elevado permanente esa misma semana. Sigue en pie mientras el condado estudia el flujo del tránsito.

Funcionarios del Condado Clark declinaron hacer comentarios sobre el asunto el jueves, mencionando “la amenaza de litigios pendientes”.

Pero los líderes empresariales lo discuten. Lisa Mayo-DeRiso, que está defendiendo una respuesta para nueve empresas en el Flamingo Road-Koval Lane-Harmon Avenue zona, dijo que quieren evitar una demanda. Ella dijo que pensaba que la respuesta del condado era una manera de no decirle al público acerca de sus futuros planes de infraestructura allí.

Mayo-DeRiso dijo a la LVCVA durante una reunión pública el martes que esas empresas perdieron un estimado de 23 millones de dólares debido a los cierres de carreteras y entradas bloqueadas a sus negocios desde finales de primavera hasta noviembre.

Los empresarios están preocupados por el tiempo que pueda durar el puente provisional. Wade Bohn, dueño de Jay’s Market y de la gasolinera Shell en ese cruce, calcula que ha perdido unos cuatro millones de dólares en ingresos y lo atribuye a la pérdida de accesibilidad.

“Solo ese puente es el asesino”, dijo Bohn, que despidió a cinco empleados en otoño debido a la lentitud de las ventas. “Tardaron 11 días en construirlo y sigue ahí, en enero. No se va. Si empiezan a quitarlo en febrero, me sorprenderé. No entiendo por qué sigue ahí”.

Otros vecinos de la zona dicen que el puente no es el único impacto. En Ferraro’s Ristorante, la semana de la feria SEMA, en otoño, suele ser una de las mejores, con unas ventas aproximadas de 60 mil dólares por noche. Pero la de este año ha supuesto un descenso del 50 por ciento, según Ferraro.

Discutiendo posibles soluciones

Bohn dijo que espera que se le compense a través de un fondo de ayuda para las empresas que cumplan los requisitos o algo similar.

“Queremos que se nos compense monetariamente y, al mismo tiempo, queremos evitar los próximos nueve años de esto”, dijo Bohn. “Tienen que idear -tienen que hacerlo- una solución”.

Randy Markin, dueño del Stage Door Casino y del restaurante Battista’s Hole in the Wall en Flamingo Road, dijo que él y sus compañeros quieren que se rindan cuentas por el impacto y los fondos que podrían llegar a sus empleados. Markin dijo que Battista’s perdía unas 100 reservas por noche de posibles clientes que no podían llegar al restaurante. El pequeño casino que operaba con máquinas tragamonedas dependía en gran medida de la clientela local y aún no ha recuperado sus ingresos normales. Uno de los dos bares del establecimiento lleva meses cerrado.

“Durante ocho o nueve meses, los lugareños se fueron a otros sitios”, explica Markin. “El bar todavía no ha vuelto porque los locales siguen sin venir a esta zona”.

Markin dijo que los responsables de la carrera y del gobierno podrían empezar por reconocer públicamente “que las cosas cambiaron” y especificar cómo piensan rectificarlo.

“Ninguno de nosotros quiere demandar”, afirmó. “No nos gusta esa vía”.

Los líderes de la carrera han empezado a hacer algo de eso. En noviembre, Greg Maffei, director ejecutivo de la empresa matriz de la F1, Liberty Media, se disculpó por la interrupción de las obras en el corredor turístico.

Desde entonces, las autoridades regionales se han puesto en contacto con las empresas afectadas para escuchar sus preocupaciones. Varios dueños de negocios dijeron al Review-Journal que tenían reuniones programadas con la LVCVA, el condado y funcionarios de la carrera, pero no se ha establecido ninguna solución.

En una declaración el jueves, el presidente y director ejecutivo de LVCVA, Steve Hill, dijo que la carrera “superó nuestras expectativas” como un evento económico y de atención internacional para la ciudad, pero confirmó que la autoridad se ha reunido con los dueños de negocios acerca de sus preocupaciones.

“Reconocemos que algunos se han visto afectados de forma desproporcionada por las obras necesarias para organizar un acontecimiento de esta magnitud”, afirmó Hill en el comunicado. “Hemos aprendido mucho durante el primer año y hemos iniciado conversaciones con las empresas cercanas a la intersección Flamingo-Koval para conocer sus preocupaciones. Seguiremos trabajando con ellos para encontrar posibles soluciones y crear oportunidades para que las futuras carreras sean mejores para todos los implicados”.