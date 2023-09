La escasez de mano de obra en Las Vegas podría ayudar a evitar la huelga culinaria

Miembros de la culinaria votan a favor de irse a la huelga en caso de no llegar a acuerdo con hoteles en Las Vegas.

septiembre 28, 2023 - 8:34 am

Miembros del Sindicato de la Culinaria votan durante una votación de huelga en el Thomas & Mack Center en el campus de UNLV en Las Vegas el martes 26 de septiembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los trabajadores de la hostelería de Las Vegas votaron a favor de autorizar una huelga en la industria dominante de la ciudad en un contexto de otras huelgas sindicales en todo el país, pero los expertos dicen que un mercado de trabajo apretado a nivel local podría obligar a un acuerdo antes de que se produzcan paros.

Decenas de miles de miembros del Sindicato de la Culinaria Local 226 y Bartenders Local 165 votaron a favor de autorizar una huelga si fuera necesario en una votación de aprobación del 95 por ciento el martes. Según los responsables de Culinary, no se ha fijado un plazo para la huelga.

“Quieren demostrar la influencia del sindicato en las negociaciones”, afirma Bill Werner, profesor asociado de la Facultad de Hostelería William F. Harrah de la UNLV, que no está al tanto de las negociaciones sindicales. “En gran medida, la amenaza de huelga no significa necesariamente que tengan que hacerla. Hace mucho tiempo que no van a la huelga, pero cuando un sindicato amenaza con hacerla, siempre se plantea la cuestión de si los afiliados realmente la harán”.

Los negociadores tienen otra ronda de contratos con las tres mayores empresas de juego de Las Vegas – MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts – la semana que viene. Si entonces no se llega a un acuerdo, los responsables de la Culinaria pueden fijar un plazo para la huelga. Las negociaciones continuarían.

El secretario-tesorero de la Culinaria, Ted Pappageorge, dijo que las 22 propiedades del Strip operadas por esas empresas serían las primeras en ver huelgas porque sus contratos han expirado.

Pappageorge dijo que el sindicato se está inspirando en las huelgas en curso en otras industrias. En Hollywood, los miembros de SAG-AFTRA, que representan a los actores, llevan en huelga desde el 14 de julio. Por su parte, Writers Guild of America volvió al trabajo el miércoles, tras casi cinco meses en las filas de las manifestaciones. El sindicato United Auto Workers está llevando a cabo paros en algunas plantas en el marco de sus huelgas contra los tres grandes fabricantes de automóviles, General Motors, Stellantis y Ford Motor Co.

Y los disturbios laborales se han producido más cerca de casa. El sindicato Unite Here Local 11, afiliado a la Culinaria en el sur de California y que representa a 32 mil trabajadores del sector de la hostelería, lleva realizando paros continuados desde el 2 de julio.

“Si se convoca una huelga, será una huelga indefinida hasta que consigamos un contrato, como los Teamsters, como los United Auto Workers, como los guionistas y los actores”, dijo Pappageorge tras la primera ronda de votaciones del martes. “Y solo quiero decir esto: es un momento. Hay un momento ahora mismo – es un momento para los trabajadores y están dispuestos a levantarse y no están dispuestos a quedarse atrás”.

Los responsables del sector culinario afirman que están negociando aumentos salariales, la reducción de las cuotas de limpieza y la obligación de limpiar las habitaciones a diario, el refuerzo de los programas de seguridad en el trabajo, la ampliación de los derechos de reincorporación y otras medidas.

Los contratos sindicales cubren a unos 53 mil empleados no relacionados con el juego, entre los que se incluyen asistentes de habitaciones, meseros, porteros, botones, cocineros, empleados de servicio, personal de lavandería y personal de cocina de unos 50 hoteles del Strip y del centro de la ciudad. Los responsables culinarios calculan que hay 10 mil trabajadores de restaurantes no sindicados en el Strip.

Los expertos afirman que el sindicato puede tener suficiente influencia para evitar una huelga antes de que se cumpla un plazo, o incluso antes de que se fije. Señalan la escasez de mano de obra, el calendario de eventos de la ciudad y el aumento de la competencia laboral con la entrada en funcionamiento de dos nuevos complejos turísticos a finales de año.

“Creo que ambas partes tienen mucho que perder y mucho que ganar”, afirma Dave Schwartz, historiador del juego en la UNLV. “Hay muchos incentivos para que ambas partes intenten resolver las cosas antes de llegar a una huelga”.

Jeff Waddoups, economista laboral de la UNLV, dijo que el poder de negociación del sindicato parece ser fuerte, pero la incertidumbre sobre solo cuán fuerte es puede ser lo que acerque la actividad laboral a una huelga.

“La actividad huelguística ha aumentado bastante en el último año, y es un momento interesante porque los trabajadores tienen mucho poder de negociación”, dijo Waddoups. “La tasa de abandono es bastante alta, lo que significa que los trabajadores se sienten muy seguros de que, si dejan su trabajo, podrán encontrar otro”. La proporción entre demandantes de empleo y ofertas es realmente baja”.