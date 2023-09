La empresa de autos sin conductor Cruise empezará a hacer pruebas en Las Vegas

Otra compañía de autos sin conductor ha anunciado que comenzará a operar en el sur de Nevada, con operaciones de prueba a partir de la próxima semana.

Cruise, una empresa de autos sin conductor totalmente eléctricos que está respaldada por inversores como General Motors y Microsoft, anunció que comenzará a llevar sus autos al Condado Clark con el objetivo de que sus autos operen sin conductor en la zona en el futuro, según un comunicado de prensa de la empresa.

A partir de la próxima semana, la empresa con sede en San Francisco iniciará la primera fase de sus operaciones en el Condado Clark, con sus autos saliendo a las carreteras con conductores al volante para recoger datos antes de desplegar sus vehículos sin conductor. Según el comunicado, los autos recogerán datos en las ciudades de Las Vegas, North Las Vegas y Henderson, así como en todo el Condado Clark.

Next week we begin our manual data collection in Las Vegas, North Las Vegas, Henderson and more across Clark County, NV.

More to come as we work towards going driverless in Southern Nevada.

— cruise (@Cruise) September 1, 2023