La alcaldesa de LV, Carolyn Goodman, reflexiona sobre su mandato

El mandato de Oscar Goodman como alcalde de Las Vegas estaba llegando a su fin cuando se acercó a su esposa y sus cuatro hijos, diciéndoles: “Mamá debería postularse”.

“No tenía otra opción”, recordó la alcaldesa Carolyn Goodman en agosto, mientras su propio último mandato llegaba a su fin, marcando el final de un legado político de un cuarto de siglo de los Goodman como líderes del Concejo Municipal de Las Vegas.

Su única condición para postularse a la alcaldía, bromeó a su familia, era que, si ganaba, quería tener tarjetas de presentación grabadas en fichas de casino falsas de $1,000, en comparación con las fichas de $100 de su esposo, algo que en su momento se convirtió en una leyenda.

Carolyn Goodman se convirtió en alcaldesa en el verano de 2011. También cumplió su mandato, dando paso a la alcaldesa electa Shelley Berkley, quien tomará su juramento de oficina el miércoles.

“Y luego me voy, justo como lo hizo Oscar cuando me entregó el martillo y me juramentó”, dijo Goodman en una entrevista con Las Vegas Review-Journal. “Luego me voy, y el resto de mi vida será como siempre ha sido: un pie delante del otro, manejando los problemas que surjan”.

‘Adoró’ ser alcaldesa

Goodman dijo que pasará tiempo limpiando la casa familiar, pero espera que el aburrimiento la golpee poco después, y que continuará sirviendo en alguna capacidad.

“Me encantan las personas; he amado mi vida; definitivamente he adorado ser alcaldesa”, dijo. “Tengo que estar con la gente, me encanta. Me encanta resolver problemas; me encanta mediar en situaciones en las que las personas están a punto de pelearse”.

Recientemente casados, Carolyn y Oscar Goodman se mudaron de Filadelfia a Las Vegas en 1964. Su biografía señala que la pareja tenía $87 entre ambos.

Oscar se convirtió en un prominente abogado defensor de la mafia. Carolyn Goodman dijo que él ganaba lo suficiente para permitirle criar a sus cuatro hijos, nacidos en Las Vegas.

Ella entrenaba T-ball y los llevaba a la escuela, clases de danza y lecciones de música.

Defensora de la educación

Cuando los niños ya fueron lo suficientemente grandes, en 1984, fundó la Meadows School, recaudando fondos y obteniendo terrenos de la familia de Howard Hughes.

Meadows fue la primera escuela K-12 sin fines de lucro de Nevada, enfocada en preparar a los niños para la universidad, según su biografía. Ella dirigió la escuela durante un cuarto de siglo, sin recibir salario alguno.

Como alcaldesa, Goodman dijo que se siente más orgullosa de los programas preescolares de la ciudad, incluidos aquellos que enseñan español. También destacó el Downtown Loop, un servicio gratuito de transporte por los vecindarios del centro.

Atesora el crecimiento que la ciudad ha experimentado bajo los mandatos de los Goodman.

Aprecia que los hijos de trabajadores no calificados, que se mudaron cuando no había nada desarrollado al oeste del Valley View Boulevard o al sur de Flamingo Road, hayan prosperado en Las Vegas.

Un legado de bondad

Goodman dijo que no tiene arrepentimientos sobre cómo gobernó, solo de que no pudo continuar por más tiempo.

Un momento crítico llegó después de que un tirador matara a 60 víctimas e hiriera a cientos más en el Strip de Las Vegas el 1 de octubre de 2017.

Ella formó parte de un grupo de funcionarios del Condado Clark que había recibido entrenamiento en contraterrorismo años antes de la tragedia local.

Goodman fue designada para ser la cara pública en caso de que ocurriera algo aquí. Recibió una llamada minutos después de que comenzara el tiroteo y pasó toda la noche visitando hospitales.

Instó a los locales a donar sangre.

“Fue terrible”, dijo sobre ese oscuro y sin precedentes día en la historia del sur de Nevada. “Perdimos un número trágico de personas inocentes”.

El Healing Garden nació en un terreno donado por la ciudad. Cada aniversario, ella ayuda a leer los nombres de las víctimas en ceremonias solemnes en el jardín.

“He visto un cambio, y con suerte continuará en ese camino”, dijo sobre el futuro de Las Vegas.

Goodman dijo que se siente orgullosa de ser una registrada no partidista, señalando que la política partidista, como ocurre con otros, la aleja.

Cuando le preguntaron sobre el legado de los Goodman, ella respondió: “Si mis nietos y sus hijos reconocen el nombre, estaría muy contenta”.

Agregó: “Los Goodman nunca terminaron en la cárcel, no robaron. Fueron respetuosos con los demás, unieron a las personas, no fueron divisivos y se rieron; lo pasaron bien”.