Jurado de Las Vegas concede una indemnización de nueve cifras por caso de contaminación del agua

octubre 5, 2023 - 11:24 am

El juez de distrito Timothy Williams se dirige al jurado tras su veredicto en el Centro Regional de Justicia el miércoles 4 de octubre de 2023, en Las Vegas. El jurado determinó que Real Water, vinculada a un brote de enfermedades hepáticas y a la muerte de al menos una mujer, es responsable de daños punitivos.

Judy Ryerson, hermana de Kathy Ryerson, que murió tras beber Real Water, espera el veredicto del jurado en el Centro Regional de Justicia el miércoles 4 de octubre de 2023, en Las Vegas. El jurado determinó que Real Water, vinculada a un brote de enfermedades hepáticas, es responsable de daños punitivos. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los demandantes, sentados en primera fila, escuchan mientras el secretario judicial, en el extremo derecho, lee el veredicto del jurado en el Centro Regional de Justicia el miércoles 4 de octubre de 2023, en Las Vegas. El jurado determinó que Real Water, vinculada a un brote de enfermedades hepáticas y a la muerte de al menos una mujer, es responsable de daños punitivos. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los abogados de los demandantes y de Real Water vuelven a sus asientos después de hablar con el juez de distrito Timothy Williams, en el centro, durante un aparte después de que el jurado llegara a un veredicto en el Centro Regional de Justicia el miércoles 4 de octubre de 2023, en Las Vegas. El jurado determinó que Real Water, vinculada a un brote de enfermedades hepáticas y a la muerte de al menos una mujer, es responsable de daños punitivos. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Judy Ryerson, en el centro, hermana de Kathy Ryerson, que murió tras beber Real Water, estrecha la mano de otros demandantes tras el veredicto del jurado en el Centro Regional de Justicia el miércoles 4 de octubre de 2023, en Las Vegas. El jurado determinó que Real Water, vinculada a un brote de enfermedades hepáticas y a la muerte de al menos una mujer, es responsable de daños punitivos. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los abogados de los demandantes y de Real Water escuchan al juez de distrito Timothy Williams durante una barra lateral después de que el jurado llegara a un veredicto en el Centro Regional de Justicia el miércoles 4 de octubre de 2023, en Las Vegas. El jurado determinó que Real Water, vinculada a un brote de enfermedades hepáticas y a la muerte de al menos una mujer, es responsable de daños punitivos. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un jurado concedió el miércoles más de 228 millones de dólares en daños totales a varios demandantes que demandaron a la empresa de agua embotellada Real Water después de que su producto se relacionara con un brote de enfermedades hepáticas y la muerte de al menos una mujer.

Tras un día entero de deliberaciones, el jurado determinó que Real Water, con sede en Las Vegas, y otros dos acusados en el caso eran responsables de 28.5 millones de dólares en daños compensatorios y que Real Water debía pagar daños punitivos. Los miembros del jurado emitieron otro veredicto el miércoles por la noche y condenaron a Real Water a pagar otros 200 millones de dólares en concepto de daños punitivos.

El abogado Will Kemp, que representó a la mayoría de los demandantes en el caso, dijo que el veredicto es uno de los más altos para un solo caso en la historia de Nevada.

En la demanda, presentada en mayo de 2021, también figuraban como demandados Hanna Instruments y Milwaukee Instruments. Los demandantes alegaron que los medidores de prueba defectuosos producidos por las empresas contribuyeron a los productos químicos tóxicos encontrados en el agua, pero el jurado determinó que las empresas no eran responsables de daños punitivos.

El abogado Scott Rasmussen, que representaba a Hanna Instruments, dijo que sus clientes “comparten el dolor y la pérdida de estos demandantes, pero sienten que, apropiadamente, Real Water fue declarada la causa de sus daños”.

Kemp se mostró satisfecho con la decisión del jurado.

“Creemos que va a enviar un mensaje esperemos que esto no le vuelva a suceder a alguien más”, dijo.

Al argumentar a favor de los daños punitivos, Kemp dijo a los miembros del jurado que la cantidad debería servir de advertencia a otras empresas de alimentos y agua de Estados Unidos para que sometan sus productos a las pruebas adecuadas.

Se han presentado múltiples demandas contra Real Water, y el caso que dio lugar al veredicto del miércoles fue el primero en ir a juicio. Entre los demandantes figuraban la familia de una mujer de 69 años que murió de insuficiencia hepática y la familia de un niño de siete meses hospitalizado por insuficiencia hepática grave.

Kathleen Ryerson estuvo hospitalizada durante semanas antes de morir de insuficiencia hepática el 11 de noviembre de 2020, tras beber el agua durante años.

Los miembros del jurado concedieron un total de 28.5 millones de dólares en daños compensatorios. El niño que enfermó a causa del agua y su familia recibirán siete millones de dólares en daños compensatorios, y el patrimonio de la mujer que murió y sus herederos recibirán un total de 7.5 millones de dólares.

Kemp dijo que la cantidad compensatoria anunciada por el jurado no incluía los honorarios de los abogados ni los costos médicos debidos a los demandantes.

Real Water ha sido objeto de investigaciones por parte del Distrito de Salud del Sur de Nevada y la Agencia de Alimentos y Medicamentos, que retiró el producto de los estantes en marzo de 2021.

Kemp dijo a los miembros del jurado durante los alegatos finales del martes que todos los demandantes sufrieron insuficiencia hepática después de beber el agua embotellada, que se entregaba a domicilio y se vendía en Whole Foods. También argumentó que la empresa contrató a empleados no cualificados y no analizó adecuadamente el agua.

Según el abogado Joel Odou, Real Water ha aceptado su responsabilidad en el caso, pero alegó el martes que la empresa no debería ser considerada responsable de los daños punitivos.

El miércoles dijo a los miembros del jurado que la empresa analizó el agua, pero no sabía que tenía que analizar la hidracina, un producto químico tóxico que se usa como combustible para cohetes.

“Se trata de un fallo de imaginación”, dijo. “Un fallo al no entender que había hidracina en el agua”.

Odou declinó hacer comentarios sobre el caso tras el veredicto.

Richard Belsky, un demandante que fue hospitalizado con insuficiencia hepática grave después de beber Real Water, dijo que vive con el temor de que los productos químicos en el agua podrían afectar a su salud para el resto de su vida. Belsky declaró al Las Vegas Review-Journal que espera que el veredicto evite que otros pasen por lo que él vivió.

“Lo más importante es que se produzca un cambio para que los productos que salgan al mercado no maten a la gente”, afirmó.