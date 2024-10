Jefe de tecnología del CCSD viajó a Disney World durante violación masiva de datos

Los empleados de tecnología del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) culpan de la violación de datos del año pasado, y de su caótico desenlace, a la falta de liderazgo en el departamento, incluido un viaje a Disney World por parte del director de información del distrito en medio de la crisis.

La violación de datos del 4 de octubre de 2023 –que, según el director de servicios al usuario, Rick Allen, fue una de las mayores en la historia del estado– expuso los datos de más de 200,000 personas, según varios empleados actuales y anteriores del departamento de tecnología. El hacker tuvo acceso a las cuentas de los estudiantes al menos hasta el 13 de noviembre, según Allen.

Jesse Henderson, exespecialista de productos, dijo al Las Vegas Review-Journal que recomienda que cualquier estudiante del distrito congele su crédito y considere servicios de protección de identidad cuando cumpla 18 años. Tanto él como el empleado de tecnología Hunter Nolen dijeron que las fotos, direcciones y fechas de nacimiento de los estudiantes están en internet, y que no es difícil que alguien las encuentre y las use para estafarlos.

Varios empleados han criticado a la directora de información, Marilyn Delmont, y al director de tecnología Empresarial, David Rosario, por lo que llaman su fracaso en el liderazgo, tanto antes como después de la violación de datos.

“Sé que las vulnerabilidades que los hackers explotaron han sido conocidas desde hace mucho tiempo, y casi puedo garantizar que esto fue informado a las personas”, dijo Henderson, agregando que existen herramientas automatizadas que muestran señales de advertencia. “Me resulta inconcebible que eso no haya ocurrido, y que los ejecutivos simplemente eligieran no actuar al respecto, o no comprendieran la gravedad del problema, no lo sé”.

Delmont, quien supervisa la División de Servicios de Tecnología y Sistemas de Información del distrito, viajó a los resorts de Walt Disney World en Florida con la tarjeta de crédito del distrito durante la violación de datos. El viaje fue al Simposio y Expo de TI de Gartner 2023, una conferencia sobre inteligencia artificial. En total, el viaje de Delmont del 16 al 19 de octubre –apenas semanas después de la violación de datos– le costó al distrito $2,469.48, según registros públicos enviados al Review-Journal.

La semana pasada, el Review-Journal reveló una demanda presentada en abril por Allen, quien acusaba al departamento de hostilidad y discriminación. La demanda incluye información sobre la violación de datos del año pasado y su desenlace, así como acusaciones de uso irresponsable de fondos que perjudicaron a las escuelas, lo que podría arrojar luz sobre lo que pudo haber ocurrido detrás de escena en dos de las mayores crisis del distrito escolar: la violación de datos y el déficit presupuestario.

Los demandados han presentado mociones para desestimar partes de la demanda, pero no han respondido al resto.

Delmont no respondió a la pregunta del Review-Journal sobre el viaje ni a ninguna de las quejas de sus empleados. El CCSD dijo que no comenta sobre litigios ni asuntos de personal.

La semana pasada, el Review-Journal habló con varios empleados actuales y anteriores del departamento de tecnología del distrito, quienes describieron experiencias similares de discriminación y hostilidad. La queja de Allen alega represalias debido, inicialmente, a su negativa a contratar a la hija de Delmont. Otros empleados dijeron haber enfrentado problemas cuando lo defendieron.

Los empleados de tecnología Hunter Nolen y Tamara Pfeffer dijeron que, en febrero, ambos fueron presionados para firmar declaraciones de testigos redactadas por Delmont con la intención de hacer parecer que Allen mentía. Nolen la enmendó y luego la firmó, según una copia enviada al Review-Journal. Pfeffer dijo que le pidieron que la firmara sin leerla, y se negó.

Meses después, ambos fueron parte de los 26 empleados del departamento de servicios al usuario que fueron reasignados, un proceso en el que los empleados son transferidos a otro trabajo dentro del distrito, lo que a veces resulta en degradaciones. Delmont y Rosario dijeron a los administradores del CCSD que fue por motivos presupuestarios, pero los empleados dijeron que fue una forma de represalia. Pfeffer, Nolen y la empleada de tecnología Angela Longman dijeron al Review-Journal que los empleados leales a Allen fueron blanco de estos cambios. Según dijeron, la reasignación afectó a los empleados y también debilitó la respuesta del distrito en el desenlace de la violación de datos.