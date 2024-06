Importante sindicato de LV compra parque de oficinas cerca de Chinatown por 22 mdd

Un parque de oficinas cerca de Chinatown de Las Vegas cambió de dueños entre dos importantes organizaciones en una venta de 22.35 millones de dólares, según muestran los registros del Condado Clark.

El Sindicato de la Culinaria Local 226 compró en enero a Southwest Gas poco menos de 17 acres de terreno en la intersección sureste de Spring Mountain y Lindell Roads, según muestran los registros de la propiedad. Los 17 acres contienen varios edificios de oficinas, estacionamientos y una parcela de dos acres sin urbanizar.

No está claro cuáles son los planes del sindicato para el parque de oficinas y el terreno, ya que el sindicato no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El campus no parece estar ocupado actualmente.

La propiedad del parque de oficinas se uniría a la sede de 2.66 acres del Sindicato de la Culinaria, al norte de The Strat, como parte de las propiedades del sindicato. El sindicato también tiene dos centros de salud en el valle.

El parque de oficinas sirvió anteriormente como sede de Southwest Gas en Las Vegas. La utilidad compró el parque de oficinas en 2014 por 16.5 millones de dólares, muestran los registros del condado.

Southwest Gas no hizo comentarios inmediatos sobre la venta.

Southwest Gas ha trasladado su presencia de oficinas al suroeste de Las Vegas y ocupa dos edificios cerca de la intersección de Durango Drive y Wigwam Avenue. Southwest Gas compró uno de estos edificios en 2019 por unos 12.9 millones de dólares y compró el otro edificio en 2020 por 12 millones de dólares, según muestran los registros del condado.