‘Implacable y brutal’: los próximos 10 días de calor en LV pueden superar récords

Ten a la mano ventiladores y refrescos fríos. Reza para que el aire acondicionado no se estropee y la electricidad siga funcionando.

A los residentes y visitantes del valle de Las Vegas les espera el periodo más caluroso de la historia de la ciudad, una marca alcanzada hace menos de un año.

“Existe la posibilidad de que se produzcan al menos 10 días consecutivos con máximas de 110 °F o más”, dijo el meteorólogo del servicio meteorológico Andy Gorelow, señalando que tal racha se ha producido dos veces, del 17 al 26 de junio de 1962 y, más recientemente, solo el año pasado, del 14 al 23 de julio.

Además, actualmente se pronostican cinco días con máximas de 115° o más. El récord del Aeropuerto Internacional Harry Reid es de cuatro días de 115°, del 16 al 19 de julio de 2005, con máximas de 115°, 116°, 116° y 117°.

🔥 Keep your grill away from buildings, trees, or bushes. 🔥 Ensure fire pits are fully extinguished. 🔥 Leave fireworks to the professionals. #NationalWildlandFirefighterDay #VegasWx pic.twitter.com/XGqwNiqjYW

With 4th of July festivities, this weather can spell "disaster"!

It is HOT & it is DRY. 🥵

Aviso de calor extremo durante más de 5 días

El miércoles a las 11 a.m. comienza un aviso de calor extremo hasta el lunes a las 11 p.m., durante el cual podría superarse el récord histórico de 117°.

Para el miércoles se pronostica una máxima de 112° y lo mismo para el jueves, antes de que el calor se intensifique hasta alcanzar niveles récord.

El pronóstico prevé 10 días consecutivos de máximas de 110° o más y cinco días consecutivos (sábado a martes) de 115° o más.

El primer pronóstico de 118° de la historia

El pronóstico actual para el lunes es de 118°. Parece que el servicio meteorológico nunca ha pronosticado una máxima diaria de 118° en Las Vegas.

“No lo sabemos con seguridad, pero creemos que no se ha pronosticado nada superior a 117°”, dijo Gorelow sobre la comprobación de los registros de la oficina.

‘Implacable’ y ‘brutal’ son las palabras que Gorelow usa para referirse a la actual ola de calor.

“Eso es lo que será durante la próxima semana”, dijo. “Y se pronostican mínimas nocturnas por encima de los 80°, pero es posible que bajen de los 90° durante varios días”.

La causa es otra cúpula de calor que simplemente no se mueve. Es mayor que la cúpula de calor de junio que provocó el junio más caluroso de la historia.

“Es una zona de altas presiones muy fuerte que simplemente no se mueve”, dijo. “No hay nada que la mueva ni ningún frente en el Pacífico que la mueva”.

#WeatherAlert 🌡️ ☀️Updated cooling station location and hours information from @HelpHopeHome for the next week (July 3-10) in Las #Vegas and #ClarkCounty due to extreme heat. A list of sites are below and at https://t.co/oGQfEoCepQ.

Please be careful if spending time outside. pic.twitter.com/MTwz9cK6Lb

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) July 2, 2024