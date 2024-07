El Downtown Grand Hotel and Casino, visto el viernes 15 de diciembre de 2023, en Las Vegas. El Downtown Grand Hotel and Casino celebró su décimo aniversario en octubre. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Un hotel-casino del centro de Las Vegas busca comprador.

Downtown Grand, el hotel de 1,124 habitaciones situado a una cuadra al norte del centro comercial peatonal de Fremont Street, está a la venta, según han confirmado varias fuentes del sector. La propiedad pertenece a la empresa de inversión inmobiliaria CIM Group y es operada por Fifth Street Gaming, un operador con sede en Las Vegas cuya cartera incluye el Silver Nugget y Ojos Locos Sports Cantina and Casino en North Las Vegas y el restaurante Golden Tiki en Chinatown.

Fifth Street Gaming y el agente de la propiedad, a través de la firma con sede en Nueva York Berkadia, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios el martes. No estaba disponible el precio de lista.

Downtown Grand abrió en octubre de 2013, transformando el antiguo casino Lady Luck ubicado en Third Street y Ogden Avenue después de años cerrado. CIM Group compró la propiedad en 2007 y gastó “más de 200 millones de dólares” para adquirir y renovar el edificio durante varios años.

En 2020 añadió una tercera torre hotelera, lo que lo convierte en uno de los mayores hoteles del centro de la ciudad.