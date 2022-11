Hombre es encontrado muerto en un incendio de un apartamento de North Las Vegas

Un hombre murió en el incendio de un apartamento en North Las Vegas después de que se le viera salir corriendo del incendio y luego volver a él, dijeron las autoridades.

De acuerdo con un video tuiteado el lunes por el Departamento de Bomberos de North Las Vegas, los equipos respondieron a un incendio en un apartamento en la cuadra 2200 de Sun Avenue, cerca de East Cheyenne Avenue y Civic Center Drive, alrededor de las 6:20 a.m. del lunes. Las cuadrillas del Departamento de Bomberos de la ciudad de Las Vegas también respondieron.

ALERT- at approx 6:18 am @NLVFireDept with @LasVegasFD responded to a report of an apartment fire with one victim reported inside. Witnesses reported the resident ran inside the apartment while it was in fire. Video has audio for more info. @KTNV @FOX5Vegas @News3LV @8NewsNow pic.twitter.com/18KMS090HR

— CNLV Fire Department (@NLVFireDept) November 29, 2022