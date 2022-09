Hombre de Florida gana premio mayor de $154,000 en casino del Strip

James Saneholtz, de Sarasota, Florida, consiguió una escalera real mientras jugaba al Mississippi Stud para ganar un mega premio mayor progresivo de 154,571 dólares el lunes 26 de septiembre de 2022 en Paris Las Vegas. (Caesars Entertainment)

¡A un hombre de Florida le fue excelentemente bien!

James Saneholtz, de Sarasota, Florida, obtuvo una escalera real mientras jugaba al Mississippi Stud para ganar un mega premio mayor progresivo de 154,571 dólares el lunes en Paris Las Vegas, según un portavoz de Caesars Entertainment.

Saneholtz dijo que piensa destinar sus ganancias a una nueva casa que él y su esposa están construyendo.

Ganadores por todo el valle de Las Vegas

California

Un visitante de Hawái encuentra el éxito con los Estándares de Oro.

Un visitante de Hawái encuentra el éxito con los Estándares de Oro.

Ho'omaika'i 'ana to this winner from Hawai'i who hit the GOLD STANDARD 💰 Grand Jackpot and collected an astronomical $19,051.56 off a $10 bet! 💲

Flamingo

¡Diversión con cinco ases!

¡Diversión con cinco ases!

Help us congratulate this fab winner on their $67,814 Major Progressive Jackpot playing Face Up Pai gow! 🙌 #4EverFabulous

Gambling Problem? Call 800-522-4700

Fremont

Una apuesta de cinco dólares le salió muy bien a un visitante de Texas.

Una apuesta de cinco dólares le salió muy bien a un visitante de Texas.

This lucky visitor from Texas cracked open the PIGGY BANK with a $5 bet and $12,975.40 in cold hard cash spilled out! 🐖 🤑

Main Street Station

Una gran inversión de 50 centavos dio sus frutos.