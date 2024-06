Henderson pide a BLM que venda tierras en la zona oeste de la ciudad

La ciudad de Henderson está pidiendo al gobierno federal que subaste algunas porciones clave de tierras este otoño.

El Concejo Municipal de Henderson aprobó por unanimidad una petición el martes sin debate para solicitar la subasta, que incluiría ocho parcelas por un total de 58.25 acres en West Henderson. Las tierras se ubican al sur de Saint Rose Parkway en East Bruner Avenue y al oeste de Raiders Way.

La Ley de Gestión de Tierras Públicas del Sur de Nevada, que fue aprobada en 1998, ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos tiempos mientras el valle de Las Vegas enfrenta una escasez de terrenos para el desarrollo comercial y residencial. Partes interesadas que hablaron con el Las Vegas Review-Journal dicen que cientos de miles de acres en el valle son ideales para la urbanización, pero no han sido liberados o puestos en subasta por la Oficina de Gestión de Tierras (BLM).

La oficina del distrito sur de Nevada de la BLM no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición. Aún no se sabe cómo se usarán las tierras. Henderson no respondió a las solicitudes de comentarios.

En un intercambio previo de correos electrónicos con el Review-Journal, un portavoz de la oficina de la BLM confirmó que la ley federal ha “ordenado a la BLM vender tierras públicas dentro de un límite específicamente designado en el valle de Las Vegas” y que, hasta la fecha, se ha dispuesto de cerca de 44 mil acres. El portavoz también señaló que aún quedan 27 mil acres de tierra disponibles.

“Las parcelas puestas a la venta se determinan mediante un proceso de selección conjunto”, dijo el portavoz. “Para vender una parcela dentro de los límites de la SNPLMA, la persona o empresa interesada debe primero identificar la parcela o parcelas ante el gobierno local donde está ubicada. Si la jurisdicción local está de acuerdo con la venta de la parcela, presenta una nominación para que BLM venda la tierra. A continuación, BLM completa los procesos necesarios para garantizar que la parcela pueda ponerse a la venta. BLM suele celebrar ventas de terrenos de la SNPLMA mediante subastas dos veces al año, pero la frecuencia puede variar en función de la demanda de terrenos para ser nominados”.

La última venta de tierras tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando se vendieron 590 acres en nueve parcelas. La próxima venta está prevista para este otoño.

Una comunidad planificada con más de 3 mil viviendas está ahora programada para 505 acres de tierras anteriormente federales en el noroeste del valle de Las Vegas que se vendieron como parte de la subasta de noviembre. Olympia Companies adquirió el terreno desértico –ubicado varias millas al oeste del Centennial Hills Hospital y cerca del 215 Beltway, por 55 millones de dólares.

Se espera que la construcción de las primeras viviendas comience a finales de 2026, y todo el proyecto debería estar terminado en un plazo de ocho años a partir de la fecha de inicio, dijo Olympia.

West Henderson es una de las zonas de más rápido crecimiento del valle en términos de urbanización general.