Hallan el cadáver de un joven de 16 años en una ciclovía del valle de Las Vegas

Ángel Naranjo (GoFundMe)

La muerte de un adolescente de Las Vegas tiene a su familia y amigos preguntándose qué le pasó.

La oficina forense del Condado Clark confirmó el martes el hallazgo del cuerpo de Ángel Naranjo, de 16 años, en una ciclovía local a las 12:47 a.m. del sábado. Pero la causa y la forma de la muerte del chico no se ha determinado, y el lugar exacto donde se encontró el cuerpo aún no está disponible, dijo la oficina forense.

Una página de GoFundMe que busca donaciones para ayudar a financiar un servicio funerario afirma que “tenía más amigos y causó más impacto en el este de Las Vegas de lo que sus años podrían contar”.

“Sus amigos más cercanos eran un grupo muy unido y recuerdan cómo siempre fue honesto, genuino y ferozmente protector con ellos”, según la página, organizada por Cecilia Calderón, residente de Las Vegas.

“Lo recuerdan por su divertido sentido del humor, sus buenos dotes culinarios y por la luz que aportaba a sus días, y como un ‘donjuán’ que a menudo llegaba tarde pero que siempre tenía estilo y un toque de perfume”, dice el GoFundMe tanto en inglés como en español.