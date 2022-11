Guía de eventos festivos en el valle de Las Vegas

Los asistentes exploran Enchant Christmas en Las Vegas Ballpark el martes 30 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La gente camina por Cactus Garden de Ethel M Chocolates en Henderson el viernes 4 de noviembre de 2022, después de la ceremonia anual de iluminación. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Resorts World y los productores de la mayor experiencia de luces navideñas del mundo, ENCHANT, organizan un evento de iluminación del árbol para dar inicio a la temporada de las fiestas el viernes 18 de noviembre de 2022. Los organizadores afirman que el árbol navideño de 30 metros de altura es el más grande de la historia en el Strip de Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

La gente disfruta de Magical Forest en Opportunity Village, el viernes 25 de noviembre de 2016, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Los asistentes exploran Enchant Christmas en Las Vegas Ballpark el martes 30 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Mariachi Herencia de México (UNLV)

Immersive Nutcracker (Patrick Hodgson)

La gente disfruta de un poco de patinaje en la pista de hielo en The Cosmopolitan of Las Vegas el lunes 2 de diciembre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Autos recorren Glittering Lights en Las Vegas Motor Speedway en Las Vegas el lunes 30 de noviembre de 2020. (Las Vegas Review-Journal)

Patinadores sobre hielo disfrutan de Enchant Christmas en Las Vegas Ballpark el martes 30 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Kennedy, a la izquierda, de tres años, y Mila Tucker, de dos, hablan con Santa Claus en Enchant Christmas en Las Vegas Ballpark el martes 30 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los autos recorren Glittering Lights en Las Vegas Motor Speedway en Las Vegas el lunes 30 de noviembre de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Desde espectáculos de luz hasta diversión para toda la familia, no faltan eventos y espectáculos festivos para esta temporada. Para ayudarte a contagiarte del espíritu, aquí tienes 25 maneras de alegrarte en 2022.

Snow Carnival Holiday Forest

Un tobogán de nieve, juegos interactivos y más de 350 toneladas de nieve esperan a los visitantes en M Pavilion del M Resort. Esta nueva atracción, que se complementa con el “Mini Matterhorn”, incluye desafíos de lanzamiento de bolas de nieve, una zona de construcción de muñecos de nieve y mucho más, hasta el 8 de enero. El precio de los boletos es de 36.99 dólares para los adultos, 29.99 dólares para niños de tres a 11 años y gratis para los menores de dos años. Los horarios varían. snowcarnival.com

“The Immersive Nutcracker, A Winter Miracle”

De los creadores de la exposición “Immersive Van Gogh”, esta versión de 30 minutos de ” The Nutcracker” usa lo más reciente en tecnología de proyección para contar el eterno cuento navideño con la icónica partitura de Tchaikovsky. Estará abierto hasta el 30 de diciembre en Lighthouse ArtSpace Las Vegas en The Shops at Crystals. El precio de los boletos es a partir de 35 dólares y también hay paquetes familiares. Los horarios varían. immersive-nutcracker.com

“Días festivos en Heritage”

Visita las casas históricas decoradas de Heritage Street en el evento navideño anual del Museo del Condado Clark de 5 a 8 p.m. del 9 al 10 de diciembre. Los visitantes podrán conocer a Santa Claus, saborear chocolate caliente y galletas de cortesía y disfrutar de los villancicos del coro de Green Valley High School y de la tienda de artesanía del Discovery Children’s Museum en 1830 S. Boulder Highway, Henderson. La entrada es gratuita. clarkcountynv.gov/parks

Bar emergente Bad Elf

Los elfos se apoderaron de Shady Grove Lounge de Silverton. Hasta el 2 de enero, el bar emergente con temática festiva ofrece un menú de cocteles navideños (The Grinch Shot, Naughty Butter Beer), junto con “elfos de estantería” retirados enviados al Silverton desde todo el país. También se ofrecen tres experiencias de Bad Elf, a partir de 20 dólares. silvertoncasino.com/badelf

Mystic Falls Park

Un espectáculo de láser de nueve minutos con canciones navideñas clásicas, osos de peluche animados y más de 26 mil puntos de luz iluminan la temporada en Mystic Falls Park, en Sam’s Town. El espectáculo de luces de la atracción funciona cada hora de 2 a 10 p.m. hasta el 1° de enero. Las visitas con Santa Claus son de 4 a 8 p.m. los viernes y de 11 a 7 p.m. los sábados y domingos hasta el 23 de diciembre en el 5111 de Boulder Highway. La entrada es gratuita. samstownlv.com

Santa Express

Santa Express nocturno de Nevada Southern Railway para recaudar fondos sale los viernes y sábados hasta el 17 de diciembre, y el 20 y 21 de diciembre de Nevada State Railroad Museum, 601 Yucca St. Los boletos son de 30 a 50 dólares para el viaje de 45 minutos con historias, Santa y el centro de eventos Santa’s Railyard. Los horarios de embarque son a las 4, 6 y 8 p.m. Además, el tren diurno de 30 minutos de Santa Claus regresa del 3 al 18 de diciembre, con salidas cada hora de 10 a.m. a 4 p.m. los sábados y domingos. Los boletos cuestan 10 dólares. nevadasouthern.com

Nieve en The Square

Hasta el 23 de diciembre, el espectáculo anual de nieve de Town Square, ambientado con música de temporada, se presenta a las 7 p.m. de lunes a jueves y a las 7 y 8 p.m. de viernes a domingo en el 6605 Las Vegas Blvd. South. mytownsquarelasvegas.com

Parade of Lights en el lago Mead

Boating Lake Mead lanza el desfile annual Parade of Lights número 44 a las 6:30 p.m. el 3 de diciembre en Lake Mead Marina, 490 Horsepower Cove Road, Boulder City. El público podrá verlo desde la playa de Boulder en el lago Mead. boatinglakemead.com/paradeoflights-viewing

Fiesta de piscina en el País de las Maravillas de Invierno

La piscina del Pavilion Center, en 101 S. Pavilion Center Drive, organiza una fiesta de piscina con Santa Claus, el club de natación sincronizada Nevada Desert Mermaids, chocolate caliente y mucho más, de 4 a 6 p.m. el 10 de diciembre. La entrada cuesta cuatro dólares. Se aceptan donaciones de juguetes nuevos sin envolver. 702-229-1488

“Unas vacaciones muy POPeras”

Vegas City Opera hará un recorrido por los éxitos de temporada modernos y clásicos con un giro el 10 de diciembre en el anfiteatro de Water Street Plaza, 240 S. Water St., Henderson, y el 17 de diciembre en la histórica Fifth Street School, 401 S. Fourth St. Los conciertos son gratuitos y comienzan a las 7 p.m. vegascityopera.org

Night of Lights

Jude’s Ranch for Children invita a las familias a su Night of Lights anual número 16, de 5 a 8 p.m., el 10 de diciembre en 100 St. El evento festivo incluye paseos en heno, fogatas con s’mores, entretenimiento, música de temporada, juegos, Santa, artesanías y más. Las pulseras con todo incluido cuestan 10 dólares. stjudesranch.org/events

“Una Navidad muy feliz”

Mariachi Herencia de México se presentará con los favoritos mexicanos y estadounidenses, incluyendo los éxitos “Sleigh Ride”, “Mi Burrito Sabanero”, “Los Peces en el Río” y “It’s the Most Wonderful Time of the Year” a las 7:30 p.m. el 10 de diciembre en Artemus Ham Hall de UNLV, 4505 S. Maryland Parkway. Los boletos cuestan entre 20 y 50 dólares. pac.unlv.edu

“The Nutcracker” de NBT

Únete a Clara en su maravillosa aventura en un mundo de soldados de juguete y hadas en la producción del Nevada Ballet Theatre de ” The Nutcracker” en Reynolds Hall del Smith Center. Se presentarán funciones nocturnas y matinales con una orquesta en vivo en determinados días del 9 al 24 de diciembre. Los boletos cuestan entre 35.95 y 185.95 dólares. thesmithcenter.com

Exposición festiva del Bellagio

La exposición festiva del Bellagio Conservatory, que se prolongará hasta el 1° de enero, está protagonizada por una gigantesca casa de jengibre dentro de una enorme réplica de un huevo de Fabergé. Por primera vez, se pueden comprar galletas de jengibre, chocolates, palomitas y otros dulces de la pastelería del Bellagio, de 9 a.m. a 9 p.m. todos los días. bellagio.mgmresorts.com

Magical Forest

La atracción Opportunity Village celebra su temporada 31 con visitas de Santa Claus, el tobogán Avalanche, el tren de pasajeros Forest Express, Enchanted Carousel de Cheyenne y mucho más, en el 6300 W. Oakey Blvd. La atracción abre a las 5:30 p.m. del 25 al 27 de noviembre, del 1° al 4 y del 8 al 11 de diciembre y todos los días del 15 al 31 de diciembre (cerrado en Navidad). Los boletos cuestan a partir de 22 dólares. Los niños de tres años y menores entran gratis. magicalforest.com

Holiday Cactus Garden

La brillante atracción de Ethel M Chocolates regresa en su temporada 29 con más de un millón de luces y decoración navideña. Abierto de 5 a 10 p.m. hasta el 1° de enero en 2 Cactus Garden Drive, Henderson. ethelm.com

Glittering Lights

Un recorrido de 2.5 millas a través de Las Vegas Motor Speedway se engalana con más de cinco millones de luces LED para su temporada 22. Abre a las 4:45 p.m. todos los días hasta el 8 de enero en 7000 Las Vegas Blvd. North. Los vehículos cuestan entre 29 y 39 dólares. El pase de temporada cuesta 129 dólares y el pase rápido 64 dólares en determinadas fechas. El tranvía de Santa opera en determinadas noches hasta el 23 de diciembre, a un precio de 20 a 25 dólares. glitteringlightslasvegas.com

Fremont Street Experience

La iluminación anual del árbol de Navidad con la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, tendrá lugar a las 5 p.m. del 6 de diciembre. El árbol de 42 pies se exhibirá bajo los 49.3 millones de luces LED de bajo consumo de la marquesina Viva Vision. El 18 de diciembre se encenderá una gran menorá de 20 pies en una ceremonia dirigida por el rabino Levi Harlig y el rabino Shea Harlig, de Chabad of Southern Nevada. La menorá permanecerá encendida durante toda la temporada de Hanukkah. La entrada es gratuita para ambos eventos. vegasexperience.com

The Ice Rink

Boulevard Pool del Cosmopolitan de Las Vegas es un país de las maravillas en la azotea, con patinaje, fogatas, películas clásicas de temporada en las noches de Date Skate y la fiesta temática del Marquee Nightclub los domingos seleccionados. Abierto todos los días hasta el 2 de enero, los horarios varían. El patinaje durante todo el día cuesta 30 dólares, y 20 dólares para los habitantes de la zona y los militares con identificación de lunes a jueves. La entrada al país de las maravillas de invierno que rodea a la pista es gratuita. cosmopolitanlasvegas.com/ice-rink

Rock Rink/Desfile de temporada

El desfile de temporada anual y la pista de patinaje al aire libre Rock Rink volvieron al centro de Summerlin. El desfile comienza a las 6 p.m. los viernes y sábados hasta el 17 de diciembre en Park Centre Drive. La pista de patinaje Rock Rink se encuentra en Lawn at Downtown Summerlin, en 1980 Festival Plaza Drive. Los horarios varían. La renta de patines cuesta a partir de 16 dólares. También se pueden hacer paseos en tren durante las fiestas. Los paseos cuestan cinco dólares. El Chalet de Santa Claus está ubicado en Macy’s Promenade hasta el 24 de diciembre. Los paquetes fotográficos cuestan a partir de 35 dólares. El 21 de diciembre, Jewish Nevada organizará una celebración de Hanukkah con el encendido de la menorá, actividades infantiles, entretenimiento y mucho más. downtownsummerlin.com

Enchant

El valle de Las Vegas acogerá dos atracciones Enchant esta temporada navideña con árboles de 100 pies, laberintos de luz, patinaje sobre hielo y mucho más hasta el 1° de enero. Enchant Christmas vuelve a Las Vegas Ballpark con una temática de ” Mischievous Elf ” del 25 de noviembre al 1° de enero. Abre a las 5:30 p.m. de miércoles a viernes hasta el 16 de diciembre, y a las 4:30 p.m. los sábados, domingos y todos los días del 19 de diciembre al 1° de enero. El precio de los boletos es de 34 dólares para los adultos y de 20 dólares para los niños de dos a 12 años. Resorts World ofrece Enchant on the Strip a partir de las 5:30 p.m. de miércoles a domingo (4:30 p.m. del 26 al 27 de noviembre) y todos los días del 19 al 26 de diciembre; y a las 4:30 p.m. todos los días del 27 de diciembre al 1° de enero. El precio de los boletos es de 44 dólares para los adultos y de 23 dólares para los niños de dos a 17 años. enchantchristmas.com

Paseos en auto con caballos

Tivoli Village ofrece paseos gratuitos en auto con caballos y villancicos en estas fiestas el 2, 9 y 10 de diciembre, el 16 y 17 de diciembre y el 23 de diciembre. tivolivillagelv.com

“The Nightmare Before Christmas”

La película de Tim Burton “The Nightmare Before Christmas” vuelve a The Portal de Area15 hasta el 29 de diciembre. Los boletos para la proyección inmersiva de la película navideña cuestan 40 dólares para mayores de 13 años. Los boletos incluyen un coctel para mayores de 21 años inspirado en la película, o una bebida sin alcohol para asistentes de 13 a 20 años. Los boletos para niños cuestan 20 dólares. Los días y horarios varían. area15.com

“Deseos navideños”

Los visitantes del centro comercial Fashion Show pueden escribir sus deseos en esta instalación digna de fotos de temporada ubicada en Great Hall. El centro comercial también ofrece actuaciones gratuitas de varios magos el 3 y el 17 de diciembre, proyecciones de “Elf” el 27 de noviembre y de “The Grinch” el 17 de diciembre, y “Holiday Pet Paw-ty”, con un DJ y regalos especiales, el 5 de diciembre. fslv.com

La experiencia de Santa

Esta experiencia festiva en redes sociales, que se inaugura el 26 de noviembre, cuenta con una casa de jengibre de gran tamaño, un taller de Santa Claus, una fábrica de dulces y una visita a Santa Claus, junto con un lounge de videojuegos, dentro de Tivoli Village. El horario y los días de funcionamiento varían. Los boletos cuestan a partir de 25 dólares. santasexperience.