‘Fue horrible’: 2 muertos tras accidente en sentido contrario en la US 95 en el noroeste de Las Vegas

Actividad policial se ve en esta imagen de la cámara de tráfico de la U.S. 95 en Skye Canyon Park Drive. Un accidente fatal en la U.S. 95 en Elkhorn Road el 9 de diciembre de 2023 cerró la U.S. 95 norte en Elkhorn, así como las rampas hacia el norte de la Interstate 215 hacia el este y hacia el oeste a la U.S. 95 hacia el norte, dijo la Patrulla de Carreteras de Nevada.