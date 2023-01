Fontainebleau y MSG Sphere serán los mayores proyectos de 2023

Una grúa trabaja en Fontainebleau Las Vegas, en construcción, en la zona norte del Strip, el viernes 4 de febrero de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La viga final se coloca en la parte superior de MSG Sphere en The Venetian durante una ceremonia de coronación en el lugar de entretenimiento en Las Vegas Martes, 24 de mayo 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Si pensabas que 2022 fue un gran año para los proyectos de construcción relacionados con el juego y el turismo, espera a ver lo que nos espera en 2023.

El boletín de construcción turística de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), que enlista las previsiones de urbanización, indica que a finales de 2023 se habrán puesto en marcha proyectos por un valor de 3,200 millones de dólares, con 4,758 nuevas habitaciones de hotel y 581 mil pies cuadrados de nuevos espacios para convenciones. En comparación, la LVCVA calcula que los proyectos terminados en 2022 incluirán 1,335 habitaciones y 225 mil pies cuadrados de espacio para convenciones.

El calendario de construcción del próximo año no incluye la información recientemente revelada de que Fontainebleau Las Vegas recibió la semana pasada un préstamo para la construcción de 2,200 millones de dólares, además de la recompra por parte del dueño, Jeffrey Soffer, de 350 millones de dólares del proyecto de hotel-casino del Strip.

La mayor parte de la valoración de LVCVA puede atribuirse a la finalización de MSG Sphere en The Venetian, de 2,200 millones de dólares, cuya apertura está prevista para el cuarto trimestre de 2023.

Las nuevas habitaciones de hotel y el espacio para convenciones están ligados en gran medida a la remodelación del Fontainebleau, que contará con 3,700 habitaciones y 550 mil pies cuadrados de espacio para convenciones.

La adición de 4,758 nuevas habitaciones en 2023 hará que el inventario total ascienda a 156,580 habitaciones, un incremento interanual del 3.1 por ciento.

Actualizaciones y adiciones

Varios proyectos más pequeños están en fila para su finalización en 2023.

El hotel-casino Silverton, de propiedad privada, ubicado junto a la Interestatal 15, cerca de Blue Diamond Road, cerró 300 habitaciones para un proyecto de remodelación en 2022. Esas 300 habitaciones volverán al inventario de Las Vegas a principios de 2023.

Una renovación de habitaciones de 30 millones de dólares en Circus Circus se completará en primavera.

Otro proyecto que concluirá en primavera es la renovación interior y exterior de Miracle Mile Shops, el centro comercial de 475 mil pies cuadrados anexo a Planet Hollywood Resort.

En abril, mayo y septiembre, varios hoteles nuevos se sumarán al inventario de habitaciones de la ciudad.

El Springfield Suites by Marriott, ubicado en West Sunset Road y South Decatur Boulevard, abrirá sus puertas en abril con 127 habitaciones. Aloft Hotel, un proyecto de Marriott International en St. Rose Parkway y Coronado Drive, abrirá sus puertas en mayo con 136 habitaciones.

Delta Hotels by Marriott abrirá sus puertas en septiembre en 3883 W. Flamingo Road. Tendrá 284 habitaciones y 10 mil pies cuadrados de espacio para convenciones y reuniones.

MGM Resorts International también invertirá 63 millones de dólares en renovar las habitaciones de su hotel New York-New York, ubicado en el Strip. La finalización de este proyecto está prevista para el verano.

Proyecto hotelero Durango

Una de las aperturas más importantes de 2023 está prevista para el cuarto trimestre, cuando se inaugure el hotel-casino Durango, de Station Casinos, en Durango Boulevard junto al 215 Beltway. La empresa matriz, Red Rock Resorts, prevé un costo de 750 millones de dólares y el resort añadirá 211 habitaciones al inventario local y 21 mil pies cuadrados de espacio para reuniones y convenciones.

En el cuarto trimestre se inaugurarán también el Fontainebleau y MSG Sphere en The Venetian. The Sphere, un edificio de 366 pies en forma de esfera al este de The Venetian Expo, es un centro de ocio con capacidad para 17,500 personas que contará con enormes pantallas LED interiores y exteriores que iluminarán el horizonte del Strip.

Hacia finales de año, Golden Entertainment Inc. tiene previsto inaugurar su complejo de ocio de golf Atomic Range, de 70 millones de dólares, junto a The Strat.

Además, Four Seasons Las Vegas, que ocupa algunos de los últimos pisos de una torre del Mandalay Bay, terminará la renovación de sus habitaciones a finales de año.

Más en el ‘24 y el ‘25

En 2024 y 2025 se prevé casi el doble de nuevas habitaciones, con 11 nuevas construcciones programadas.

Entre los mayores proyectos previstos para 2024 figuran Element Las Vegas, de 119 habitaciones, y el AC Hotel by Marriott, de 95 millones de dólares y 322 habitaciones, en Grand Central Parkway, en Symphony Park.

Otros proyectos cuya finalización está prevista para 2024 son el Atwell Suites at The Pass, de 90 habitaciones y 20 millones de dólares, en el centro de Henderson; el resort Dream Las Vegas, de 531 habitaciones y 550 millones de dólares, cerca del letrero Welcome to Fabulous Las Vegas; un Home2 Suites by Hilton, de 120 habitaciones, en West Sunset Road; y Majestic Las Vegas, de 720 habitaciones y no dedicado al juego, en Convention Center Drive.

El calendario de 2024 también promete una renovación de 100 millones de dólares del Mandalay Bay Convention Center, un nuevo paso elevado peatonal de 40 millones de dólares en Las Vegas Boulevard a la altura de Sahara Avenue y la finalización de la red de túneles de 34 millas bajo el corredor turístico para el sistema de transporte subterráneo conocido como Vegas Loop, que está construyendo la empresa Boring Co.