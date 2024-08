Financiación, el mayor obstáculo para el sueño del Las Vegas Spaceport de urbanizador

Rob Lauer, urbanizador de Las Vegas, está convencido de que la carrera espacial debería pasar por el sur de Nevada.

Al fin y al cabo, Las Vegas ya tiene fama de ser un centro turístico y un lugar donde la gente sueña a lo grande y es conocida por perseguir una idea hasta hacerla realidad.

Lauer, director ejecutivo de Las Vegas Spaceport y piloto titulado, invitó recientemente a inversionistas potenciales al Foundation Room del Mandalay Bay para que escucharan una presentación de cómo Las Vegas pudiera formar parte de la futura economía del turismo espacial, empezando con algo pequeño y construyendo algo importante en una década.

Alrededor de 35 personas se agolparon en una pequeña sala de reuniones para escuchar a Lauer hablar de sus expectativas para el Spaceport y de cómo los pequeños pasos que se han dado pudieran conducir en última instancia a la construcción de un lugar donde los aviones espaciales que están siendo diseñados por 38 empresas podrían despegar algún día de Nevada, alcanzar la órbita y dejar a los pasajeros en un hotel espacial en órbita. Los posibles inversionistas presentes a los que se pidió que comentaran el proyecto declinaron hacerlo.

Lauer sería el primero en decirle que sus planes no se harán realidad de la noche a la mañana. Pero también les dirá que el progreso tiene que empezar por algún sitio y que, para él, fue una pequeña victoria que la Comisión del Condado Clark autorizara su parcela de 240 acres de matorral desértico y árboles de Josué al suroeste de Las Vegas, cerca de Pahrump, para construir una pista de aterrizaje de 5 mil pies.

Muchas críticas

Pero abundan las críticas.

“Aunque puede haber una visión a largo plazo para el proyecto privado entre Las Vegas y Pahrump, la propuesta aprobada por la Comisión del Condado es para una pista de aterrizaje y la Administración Federal de Aviación ha reglamentado que la pista de aterrizaje dé cabida a aviones que vuelen en condiciones de vuelo visual y no necesiten autorización del control de tránsito aéreo”, dijo Rosemary Vassiliadis, directora del Departamento de Aviación del Condado Clark.

“Es importante señalar que cualquier elemento o modificación adicional requeriría revisiones y aprobaciones adicionales por parte del Condado Clark, la FAA, así como otras entidades”, dijo. “Tendríamos que revisar cualquiera de los planes futuros para este proyecto, más allá de la actual pista de aterrizaje propuesta para evaluar si y cómo entra en conflicto con el espacio aéreo disponible para el Aeropuerto Internacional Harry Reid y cualquiera de nuestros otros aeropuertos”.

El Departamento de Aviación del Condado Clark monitorea todos los proyectos que pueden afectar al ya limitado espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Reid. Ese espacio aéreo limitado es una de las principales justificaciones para la ampliación a un segundo aeropuerto comercial en el valle de Ivanpah.

En resumen, Vassiliadis considera el proyecto de Lauer como solo otra pista de aterrizaje. El aeropuerto suplementario que ella está guiando a través del largo proceso de aprobación –hoy se encuentra en medio de las revisiones medioambientales– es mucho más apremiante que lo que la Comisión del Condado Clark ha designado al puerto espacial como Aeropuerto Ejecutivo de Las Vegas.

Seguridad y costo

Otra crítica es Amanda Bellarmino, profesora adjunta de la Facultad de Hospitalidad William F. Harrah de la UNLV.

“Los problemas que veo en el turismo espacial son la seguridad y el costo”, dijo.

Aunque Lauer se siente a veces frustrado por los retrasos y los trámites burocráticos asociados al proceso de revisión del condado, eso no le impide pensar a lo grande en el futuro, y los primeros proyectos son un medio para alcanzar un fin.

Una vez construida la pista de aterrizaje de 5 mil pies –que él espera poner en marcha en unos meses, pendiente de la aprobación del condado–, estará en condiciones de invitar a instalarse allí a un operador de base fija que pudiera vender combustible y alquilar espacio para estacionar aviones privados.

Dado que Las Vegas atrae con frecuencia a invitados en aviones privados para eventos especiales que necesitan un lugar donde estacionar sus jets privados, Lauer considera que su pista de aterrizaje prevista es una posible fuente de ingresos. En noviembre del año pasado, con motivo del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, los pilotos pidieron a gritos un lugar para estacionar sus aviones. Algunos acabaron estacionándose en lugares tan lejanos como St. George, Utah, y Lauer espera que la edición de este año no sea diferente.

Sitio de la carrera aérea

Otra fuente de ingresos en la lista de Lauer es acoger carreras aéreas. Es demasiado tarde para albergar las carreras que antes se celebraban en el Aeropuerto Stead de Reno, pero Lauer afirma que su terreno desértico es un entorno perfecto para las carreras aéreas y, aunque este año está trabajando en un sitio alternativo, espera poder celebrar carreras aéreas en el sitio del Spaceport el año próximo y en el futuro.

Otra necesidad inmediata y fuente de ingresos es el desarrollo de una academia STEM de aviación e ingeniería. Los beneficios son dobles: además de recaudar colegiaturas, la academia puede formar a la próxima generación de pilotos que algún día podrían volar con pasajeros desde allí.

Lauer se ha rodeado de expertos aeroespaciales como asesores y cree que la mejor manera de que el sur de Nevada entre en el negocio del turismo espacial es construirlo desde la base con la educación.

En su equipo están el general de brigada retirado Robert Novotny, ex comandante del Ala 57 de la Base Aérea de Nellis; Dave Ruppel, ex director del Puerto Aéreo y Espacial de Colorado, que obtuvo con éxito una licencia y ayudó a convertir el Aeropuerto Front Range de Watkins, Colorado, en un puerto espacial; el coronel retirado Cameron Dadgar, un piloto de F-16 que dirigió el Nevada Test and Training Range como ingeniero aeronáutico; Ken MacDonald, responsable de cumplimiento de la normativa medioambiental sobre especies en peligro de extinción para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos; Ron Kelly, piloto desde hace 50 años y propietario de una empresa de simuladores de vuelo certificados por la FAA que forma a pilotos de líneas aéreas, y George García, experto en derechos, planificación y zonificación del Condado Clark.

En una futura ampliación, tras los 310 millones de dólares iniciales que Lauer intenta recaudar, se construiría un hotel-casino de 200 habitaciones cuya licencia se otorgaría a un operador de casinos autorizado y que también se convertiría en un generador de ingresos.

Una fase secundaria incluiría también una pista más larga, de hasta 10 mil pies, que daría cabida a los aviones espaciales que Lauer espera que se diseñen y construyan en el futuro. Aclara que ni él ni sus operaciones construirán sus propios aviones, solo les proporcionarán un lugar para volar.

Lauer es partidario de los aviones espaciales porque son más seguros que el lanzamiento de cohetes.

“Y hay varias empresas que los construyen ahora mismo”, dijo en su presentación. “Son básicamente un avión con varios motores, ya sea un motor scramjet o cohetes. Despega y aterriza como un avión y está hecho de titanio. Se puede lanzar y volver a entrar, y se puede hacer una y otra vez. Y es mucho más seguro”.

Aunque algunas de las imágenes del sitio web de Lauer y los primeros planes establecen una plataforma de lanzamiento, Lauer dijo que su desarrollo se centrará en despegues y aterrizajes horizontales y no en lanzamientos.

Las Vegas Spaceport sería el tercer puerto espacial privado del país, con dos en Texas operados por Elon Musk (SpaceX) y Jeff Bezos (Blue Origin). El de Las Vegas sería el primer puerto espacial interior, lo que Lauer considera una ventaja en caso de que los puertos espaciales tuvieran que militarizarse. Los puertos espaciales interiores son más fáciles de defender de enemigos extranjeros y Nevada tiene un largo historial de protección de activos militares.

Pero parece que ahora mismo la financiación es el mayor reto que enfrenta el Las Vegas Spaceport.

‘Sin dinero no hay Buck Rogers’

Como se cita célebremente en el libro y película de Tom Wolfe “The Right Stuff” sobre los orígenes del programa espacial Mercury, “No bucks, no Buck Rogers” (Sin dinero no hay Buck Rogers).

Y, hasta ahora, Lauer dice que no se ha firmado ningún gran cheque para mantener vivo el sueño del Las Vegas Spaceport.

Pero Lauer dice que está en ello a largo plazo y que seguirá trabajando porque cree que una economía de la era espacial está en el futuro de Nevada.