Finalización del proyecto U.S. 95-Charleston da esperanzas a automovilistas

Finalización del proyecto de la intersección de la U.S. Highway 95 y Charleston Boulevard facilita los desplazamientos de los habitantes del este de Las Vegas.

Automovilistas circulan por Charleston Boulevard, cerca de la U.S. 95, el miércoles 7 de agosto de 2024, en Las Vegas. El Departamento de Transporte de Nevada celebró la finalización sustancial del proyecto de 99 millones de dólares de la intersección de la U.S. 95 y Charleston Boulevard. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

(De izquierda a derecha) La asambleísta Erica Mosa; el vicegobernador Stavros Anthony; Tracy Larkin Thomason, directora del Departamento de Transporte de Nevada, y el comisionado Tick Segerblom participan en una ceremonia de corte de listón para la finalización sustancial del proyecto de 99 millones de dólares de la intersección de la U.S. 95 y Charleston Boulevard, el miércoles 7 de agosto de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Los automovilistas en el este de Las Vegas probablemente pueden esperar un trayecto más fácil después de la finalización del proyecto de la intersección de la U.S. Highway 95 y Charleston Boulevard, dijeron funcionarios el miércoles.

Las rampas de la autopista U.S. 95 en Charleston se ampliaron como parte del proyecto de dos años y 99 millones de dólares, con un carril auxiliar añadido a ambos lados de la autopista entre Charleston y Eastern Avenue. La adición de los carriles auxiliares requirió la ampliación de tres puentes a lo largo de la autopista.

La rampa de salida de la autopista en dirección norte hacia Eastern también se amplió como parte del proyecto.

Se espera que el proyecto, una colaboración entre Las Vegas, el Condado Clark y el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT), alivie el congestionamiento en la U.S. 95 y Charleston que se veían habitualmente antes del proyecto.

“Una gran parte de ello era el atasco para entrar en la autopista y salir de la autopista en esta intersección”, dijo el vicegobernador Stavros Anthony después de una ceremonia de corte de listón el miércoles para marcar la finalización sustancial del proyecto. “Se formaban grandes atascos porque no había suficientes carriles, era un caos. La gente se quedaba atorada aquí (Charleston en dirección oeste en la U.S. 95) durante 20 minutos solo para intentar entrar en la autopista y eso ya no es así”.

Charleston entre Honolulu Street y Sacramento Drive fue ampliado y reconstruido, y también se ampliaron las aceras alrededor de la intersección.

Aparte de las mejoras viales, el proyecto incluyó elementos artísticos para embellecer el aspecto de la intersección, incluida una gran instalación con figuras bailando alrededor de un listón. Cuadrillas mejoraron la iluminación LED en Charleston e instalaron iluminación de mástil alto en la U.S. 95 cerca de la intersección.

Se instalaron nuevas pantallas acústicas a lo largo de Charleston para reducir el ruido para los que viven cerca de la intersección de la autopista.

Según Alison Netski, vicedecana de asuntos clínicos de la Facultad de Medicina Kirk Kerkorian, la finalización del proyecto también ayudará a quienes usan la clínica de psiquiatría y salud mental para adultos de la UNLV, que lleva 32 años ubicada en Charleston, justo al este de la U.S. 95.

“El proyecto (U.S. 95-Charleston) ha sido fundamental para facilitar el acceso de los pacientes a nuestros servicios”, dijo Netski. “Muchos de nuestros clientes usan los servicios de autobús y suben y bajan por esta acera todos los días. Agradecemos mucho que se haya tenido en cuenta su experiencia”.

Las cuadrillas también se esforzaron por aliviar lo mejor posible los problemas de tránsito asociados a la construcción del proyecto, dijo la directora del NDOT, Tracy Larkin Thomason.

“A lo largo de todo el proceso, nuestro equipo trabajó con diligencia para garantizar la mínima interrupción del tránsito, aunque en ese momento no lo pareciera”, dijo Larkin Thomason.