Esto es lo que ocurrirá en The Mirage antes de su cierre

Antes de que The Mirage, uno de los hoteles-casino más emblemáticos de Las Vegas Strip, cierre definitivamente el 17 de julio, hay algunos detalles que los últimos visitantes deben saber.

Invitados juegan a las máquinas en The Mirage, en el Strip de Las Vegas, el viernes 5 de julio de 2024. El establecimiento cerrará el 17 de julio y está previsto que vuelva a abrir sus puertas como Hard Rock Las Vegas en la primavera de 2027. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El cierre el 17 de julio del hotel-casino The Mirage, uno de los establecimientos más emblemáticos del Strip de Las Vegas, marcará el fin de una era.

Pero antes de que el resort cierre sus puertas, hay que dar una serie de pasos. Hard Rock International, que compró The Mirage a MGM Resorts International en 2023 por 1,080 millones de dólares, tiene un plan detallado para los últimos días del resort de Las Vegas.

Y, sí, hay algo preparado para la famosa atracción del volcán Mirage. Exactamente qué será una sorpresa, según The Mirage.

Según el hotel-casino, las operaciones hoteleras serán de las primeras en caer. Las actividades de juego terminarán no mucho después. Después, se procederá a la liquidación de los activos y el inventario del Mirage; algunos se liquidarán, mientras que es probable que se conserven otras partes del legado del casino.

El último día para pasar la noche en The Mirage es el domingo. Todo el hotel, compuesto por más de tres mil habitaciones, suites y villas, deberá ser revisado minuciosamente para asegurarse de que ya no están ocupadas en los días siguientes, según informó la empresa. Las habitaciones se sellarán una a una antes de cerrar definitivamente cada piso del hotel.

Todas las actividades de juego en The Mirage comenzarán a reducirse alrededor de la medianoche del miércoles 17 de julio, informó el hotel-casino. Los funcionarios del Mirage esperan que el proceso concluya antes de las 2 a.m. Los funcionarios quieren disponer de unas horas para poder reportar los resultados financieros, ya que en Nevada el nuevo día de juego comienza a las 6 a.m.

Cualquiera que desee canjear fichas del casino Mirage tras el cierre tiene tiempo para hacerlo. Las fichas pueden canjearse en Treasure Island durante 120 días a partir del 17 de julio, según el hotel-casino. Los vales de tragamonedas pueden enviarse por correo.

Hard Rock celebrará una rueda de prensa alrededor de las 9 a.m. del 17 de julio. Intervendrán Jim Allen, presidente de HRI y director ejecutivo de Semínola Gaming, y Joe Lupo, presidente de Mirage. Un puñado de empleados de Mirage del Día 1 serán reconocidos por sus contribuciones.

También se espera la presencia de Alan Feldman, miembro distinguido en juego responsable del Instituto Internacional del Juego de la UNLV y profesional de la comunicación y la política de los casinos de Las Vegas desde hace muchos años. Feldman estuvo allí la noche de la inauguración en 1989, junto al fundador del resort, Steve Wynn, y su ahora exesposa, Elaine.

Los empleados del Mirage tendrán la oportunidad de hacer ofertas

Una vez concluidas las operaciones públicas del Mirage, se abordarán algunos de los activos físicos de la propiedad. Los empleados del Mirage tendrán la oportunidad de pujar por obras de arte y otros objetos nostálgicos en una subasta a gran escala prevista en principio para mediados de agosto.

El Neon Museum podría recibir algunos letreros del Mirage, según el hotel, aunque aún no se sabe exactamente qué piezas podría recibir la atracción de Las Vegas.

También como parte de sus responsabilidades de cierre, el Mirage está llevando a cabo una promoción de seis días para pagar todo el dinero restante del premio mayor progresivo recaudado en tragamonedas y juegos de mesa. De lunes a sábado se repartirán casi 1.6 millones de dólares en premios en efectivo garantizados antes de que concluya la promoción el 16 de julio.

Está previsto que el Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas y el Guitar Hotel Las Vegas abran sus puertas en 2027. El proyecto, de varios años de duración, de transformar los 80 acres del Mirage en un establecimiento de la marca Hard Rock incluirá una renovación total de las instalaciones existentes y la construcción de una torre hotelera con forma de guitarra de 700 pies de altura, similar a la del sur de Florida. La torre en forma de guitarra se asentará en el terreno donde actualmente está ubicado el volcán Mirage.

El Mirage será el segundo establecimiento del Strip de Las Vegas que cierra este año, tras el cierre el 2 de abril del Tropicana.