‘Esto destruye el negocio’: dueños lamentan las obras relacionadas con la F1

Hay algunos asientos vacíos en el Stage Door Casino el martes 24 de octubre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El acceso bloqueado a la gasolinera Jay’s Market y Shell cerca del Strip, en la esquina de Koval Lane y Flamingo Road, hace que parezca una isla casi desierta.

Durante meses se han estado realizando obras alrededor de la gasolinera -incluida una estructura de puente temporal sobre Koval construida para el acceso especial a la carrera cuando los pilotos están en la pista- para el próximo Grand Prix de Las Vegas de Fórmula Uno en noviembre. La gasolinera solía vender hasta cuatro mil galones al día, dijo la gerente Pamela Vassil. En los últimos meses, nunca ha superado los 800 barriles.

La caída de la demanda obligó a Vassil a despedir a cuatro personas el 19 de octubre, recortar horas a otras y reducir el número de personas que atienden a la vez. Durante todo este tiempo, Vassil y algunos otros negocios situados a lo largo del camino de la construcción dijeron que se han sentido solos y con poca ayuda de los funcionarios del condado y de la carrera.

“Está causando enormes dificultades”, dijo Vassil.

Meses de obras en la carretera

Las obras comenzaron a principios de abril con motivo de la inauguración del Grand Prix de Las Vegas, que tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre. Los equipos han estado pavimentando e instalando la iluminación de la pista, puentes provisionales y barreras en el circuito de 3.8 millas del corredor turístico, antes de que los 105 mil fans presencien la acción de las carreras nocturnas en la pista.

La Comisión del Condado Clark está negociando con Liberty Media, la empresa matriz de la F1, sobre cuánto le corresponde al condado en relación con las obras, cuyo costo se espera que sea de 80 millones de dólares, si es que llega a producirse. Los responsables de la carrera pidieron al condado que pagara 40 millones en junio.

Los cierres y otras interrupciones de las obras en curso han sido frustrantes para algunos negocios a lo largo de la ruta.

El director general del Stage Door Casino, Randy Markin, dijo que el pequeño negocio de tragamonedas y bar, con una tienda de comestibles anexa en la esquina de Flamingo Road y Linq Lane, ha visto disminuir sus ingresos desde que comenzaron las obras.

“Esto ha costado a nuestro negocio más de un millón de dólares en ventas en un año normal porque nadie puede venir aquí”, dijo Markin. “No tenemos ni un cliente habitual en el bar. Ningún cliente habitual viene y nadie puede llegar a la tienda”.

Markin dijo que el acceso ha sido tan malo que los clientes no pueden conseguir viajes compartidos a la zona porque los conductores se niegan, y el famoso Battista’s Hole in the Wall ha perdido reservas porque la gente ha cancelado por el estado de las carreteras.

También le preocupa el negocio durante la semana de la carrera. Los funcionarios del Condado Clark también comunicaron recientemente que no se pueden vender botellas de vidrio durante los tres días de la carrera debido a una ordenanza sobre eventos, en consonancia con acontecimientos festivos como la víspera de Año Nuevo. Markin dijo que incluso el aumento del tránsito peatonal que se espera de los visitantes de la carrera no será suficiente.

“El tránsito a pie estaría bien, pero no vamos a ganar más de un millón de dólares y no podemos vender ningún producto”, dijo Markin.

Aun así, otros negocios han notado un aumento del tránsito de personas desde que empezaron las obras en los alrededores del Strip. La construcción de carreteras, así como el desarrollo de un local de ocio nocturno independiente, Bottled Blonde, de 50 millones de dólares, en la esquina de Flamingo y Las Vegas Boulevard, ha obligado a aumentar el tránsito de personas hacia las tiendas del Gran Bazar. Según Metin Kahraman, dependiente de la tienda Puff Vegas Smoke and Vape Shop de la plaza, cada vez pasa más gente.

Dice que los clientes han entrado en la tienda porque se han dado la vuelta y no pueden llegar al lugar que buscaban en un principio.

“No quiero caminar hasta allí si soy un turista”, dijo Kahraman. “Por eso busco otra cosa, porque no quiero ir al centro comercial”.

‘Tomado la ciudad’

El Condado Clark mantiene que se alertó a los negocios de los impactos mediante reuniones públicas y “contactos regulares con los dueños de los negocios locales y las unidades residenciales que iban a verse afectadas” por las obras de la carretera. Han usado carteles para dejar claro que el acceso a los negocios sigue abierto durante las obras.

“Como estas personas se han puesto en contacto con el condado, el Condado Clark ha ordenado a los representantes de Las Vegas Grand Prix que se pongan en contacto con los dueños de los negocios afectados para abordar cualquier preocupación que puedan tener”, dijo el condado en un comunicado. “Obras Públicas del Condado Clark sigue trabajando con el Grand Prix de Las Vegas para identificar opciones adicionales para ayudar a asegurar el acceso de negocios no se interrumpe durante estos tiempos también.”

Vassil dijo que su empleador se ha puesto en contacto con la comisión del condado acerca de sus preocupaciones y preguntó acerca de una posible compensación, pero no escuchó de vuelta.

“Creo que la línea de fondo es que no tienen ninguna consideración para cualquiera de las empresas que se ven afectadas”, dijo.

Markin dice que no ha escuchado a nadie, pero no sabe qué podría ayudar a su negocio a estas alturas de las obras. Le preocupa que las interrupciones anuales, si la carrera continúa en el contrato de 10 años, podría obligar a Stage Door a cerrar, aunque los funcionarios han argumentado la construcción será más perjudicial este año porque no tiene precedentes.

“No sé qué podrían hacer”, dijo Markin. “No sé cómo la ciudad ha permitido todo esto. Quiero decir que han tomado la ciudad. Creo que es emocionante y yo soy un hombre de negocios, así que espero recibir un golpe porque es mejor para la ciudad. A veces las empresas tienen que hacer eso. Pero esto destruye los negocios”.