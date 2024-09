Estafas de paneles solares están en aumento en Nevada. Cómo protegerte

Charlyne Cutler se considera afortunada cuando se trata de todas las estafas con paneles solares que afectan a los habitantes de Nevada últimamente.

Ella tiene paneles solares que de alguna manera funcionan en su azotea, sin embargo, ha invertido 63 mil dólares, años de frustración y dolores de cabeza, además de que su factura de electricidad en realidad no ha bajado mucho.

“Algunas personas que he conocido a lo largo de todo este asunto y en el grupo de Facebook lo han pasado mucho peor”, dijo. “Creo que la tecnología de los paneles solares es increíble, pero algunas de las personas que trabajan en la industria son unos auténticos sinvergüenzas”.

Cutler, de Las Vegas, empezó a investigar sobre paneles solares en 2021 y se decidió a trabajar con la empresa Titan Solar, a la que la Junta de Contratistas del Estado de Nevada (NSCB) retiró la licencia y multó con 400 mil dólares en julio. Cutler dijo que el proceso comenzó bien con la empresa con sede en Arizona ahora desaparecida, pero después de unos meses, no era más que un problema tras otro. Cutler dijo que espera poder concienciar sobre un problema cada vez mayor en el valle: empresarios sospechosos que se aprovechan de la gente que quiere ahorrarse dinero en la factura de la luz.

“Los instaladores lo hicieron todo mal”, dijo. “No pasaron la inspección, se olvidaron de las tarjetas SIM, se olvidaron de conectar las cosas, se olvidaron de encenderlas o apagarlas; algunas de las cosas más sencillas eran solo risibles. Y yo pensaba: ‘Es en mi casa donde están trabajando’”.

Aumentan las quejas por estafas

Las estafas relacionadas con paneles solares están en aumento en el estado, según la NSCB, ya que en 2021 se presentaron 38 denuncias. Esa cifra se disparó a 106 en 2022, 273 en 2023 y se sitúa en 211 en lo que va de 2024, lo que supone un aumento de aproximadamente el 455 por ciento respecto a 2021. La mayoría de las víctimas a las que se dirigen los estafadores son adultos de más de 60 años.

En uno de los casos más recientes, un juez del Tribunal de Distrito sentenció en agosto al excontratista solar Derek Carbajal por fraude y engaño en el curso de una empresa u ocupación, lo que constituye un delito grave. Carbajal fue sentenciado a entre 12 y 90 meses de prisión junto con una multa combinada y la restitución de cerca de 400 mil dólares por víctima. La Junta de Contratistas del Estado de Nevada revocó en septiembre la licencia de su empresa, Lifetime Power LLC.

Investigadores de la Junta de Contratistas del Estado de Nevada descubrieron que, entre 2022 y abril del año pasado, Carbajal estafó a ocho “propietarios vulnerables” cerca de 250 mil dólares. Durante la estafa, Carbajal exigía la mitad del pago por adelantado como pago inicial, y luego tomaba el dinero de la víctima y nunca hacía el trabajo.

Meghin Delaney, portavoz de NV Energy, dijo que en estos momentos están escuchando hablar de estafas relacionadas con paneles solares “con demasiada frecuencia”.

“Hemos escuchado quejas de clientes de NV Energy que han sido estafados o engañados por terceros que ganan dinero instalando paneles solares en tejados privados”, dijo. “Apreciamos la labor de otras organizaciones de Nevada que trabajan para que estas empresas rindan cuentas. Animamos a los clientes de NV Energy a usar los recursos que ofrecemos en nuestro sitio web para asegurarse de que están tratando con empresas debidamente autorizadas. Los clientes siempre pueden ponerse en contacto directamente con NV Energy para ver qué recursos podemos proporcionarles”.

El sitio web de NV Energy tiene una página con información sobre paneles solares y describe las realidades financieras que rodean a esta tecnología ecológica.

“Es probable que la inversión inicial sea de decenas de miles de dólares”, dice el sitio web de NV Energy. “Aunque el sol no tiene ningún costo, recoger su energía para producir electricidad no es gratis. Un sistema suele tardar entre cinco y diez años en amortizarse. Sin embargo, si lo piensa en términos de rentabilidad de su inversión, puede ver rendimientos de entre el siete y el diez por ciento”.

Cómo detectar una estafa

El director ejecutivo de la NSCB, David Behar, dice que la primera señal que hay que observar cuando se trata de cualquier contratista que proponga hacer obras en la casa de alguien es pedir un pago elevado antes de realizar cualquier trabajo.

“La ley de Nevada estipula que el pago inicial para cualquier proyecto residencial debe ser el 10 por ciento del contrato total o mil dólares, lo que sea menor”, dijo. “Para salvaguardar su inversión, evite pagar a un contratista más de esta cantidad por adelantado”.

Behar añadió algunas otras cosas que hay que asegurarse al contratar a cualquier tipo de contratista: obtener al menos tres ofertas para el proyecto, no pagar nunca en efectivo, no extender nunca un cheque a nombre de un particular –solo de una empresa– y no sentirse nunca presionado para firmar un contrato. También dijo que hay que verificar que el contratista tenga licencia de la NSCB y si hay alguna queja contra él.

La NSCB también ha puesto en marcha una Unidad de Investigaciones Solares especializada debido al creciente número de quejas.

“De las 3 mil quejas anuales que recibe la Junta, casi un tercio son quejas de propietarios de viviendas contra empresas de energía solar”, dijo Margi Grein, ex directora ejecutiva de la NSCB. “Las quejas incluyen tácticas de venta engañosas con beneficios prometidos como reembolsos, incentivos gubernamentales y la erradicación completa de las facturas eléctricas”.