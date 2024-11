Esta criatura peluda del desierto es la nueva mascota de Parques Estatales de Nevada

Hazte a un lado, Mojave Max: hay una nueva mascota animal en el Estado de Plata: Carson Kit Fox.

Los Parques Estatales de Nevada seleccionaron a Carson para ser su amigo peludo que los guardaparques esperan que fomente más visitas en los 27 parques estatales de Nevada.

“Desde los altísimos picos del lago Cave hasta las tranquilas aguas del lago Spooner, no puedo esperar para ayudar a las personas a descubrir todas las maravillas que nuestros parques tienen para ofrecer”, dijo Carson Kit Fox en un anuncio de la dependencia. “¡Estoy aquí para asegurarme de que cada visita sea divertida, memorable y llena de aventuras!”

El sur de Nevada es el hogar de un puñado de parques estatales populares, como Valley of Fire, Big Bend of the Colorado, Ice Age Fossils, el Old Las Vegas Mormon Fort y Spring Mountain Ranch.

Estos animales silvestres podrían provocar algunos cumplidos de los transeúntes, pero las zorras del desierto son animales robustos que prosperan en el duro calor del desierto de Mojave. Estos son algunos datos que quizás no sepas sobre estos modestos miembros de la familia de los perros:

El hábitat está disminuyendo

La International Union for Conservation of Nature considera que las zorras del desierto son de “preocupación menor”, lo que significa que no están en peligro y tienen un bajo riesgo de extinción.

Sin embargo, una subespecie en California llamada zorra del desierto de San Joaquín fue catalogada como una especie en peligro de extinción bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción en 1967. El desarrollo agrícola y la degradación del suelo hicieron que la subespecie perdiera gran parte de su hábitat.

Ambientalistas han dicho que las plantas solares a gran escala amenazan con reducir el hábitat necesario para mantener la población de zorras del desierto, al igual que lo hacen con la tortuga del desierto. Otras amenazas incluyen la propagación de plantas no nativas, vehículos todoterreno que pueden matarlas o destruir sus madrigueras y una mayor competencia con otras especies de caninos.

Las zorras del desierto están protegidas por el estado en el Estado de la Plata, según el Departamento de Vida Silvestre de Nevada.

Maestros del calor y la sequía

Estos animales nocturnos pasan gran parte de su tiempo en madrigueras subterráneas. Pero cuando están sobre el suelo, las zorras del desierto están bien adaptadas al calor castigador del verano y al frío penetrante del invierno.

Científicos dicen que sus orejas largas y puntiagudas regulan su temperatura corporal y disipan el calor. El pelaje de sus patas los protege de las quemaduras.

Debido a la falta de agua en los climas desérticos occidentales, las zorras del desierto no necesitan una fuente de agua dulce. Más bien, obtienen el agua y los electrolitos necesarios de su comida, que es principalmente carne de animales como roedores y lagartos.

Puedes coexistir con ellas en Las Vegas

Si bien evitan a las personas, las zorras del desierto se pueden encontrar en todo el valle de Las Vegas en lugares como parques y campos de golf.

Existe la posibilidad de que, si hay una fuente abundante de alimento para ellas, las zorras del desierto puedan reclamar los patios traseros de los propietarios como hábitat. Por lo general, no comen mascotas grandes.

Las zorras del desierto pueden sentirse atraídas por los patios traseros debido al alpiste, la comida para mascotas, la basura, las fuentes de agua, la fruta caída, el exceso de arbustos, pilas de leña, terrazas u otras estructuras que pueden proporcionar cobertura o un lugar para madriguera, según el departamento de vida silvestre del estado. Las autoridades dicen que es mejor eliminar esas atracciones y ahuyentar a las zorras.