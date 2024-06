Espera congestionamiento de tráfico el 4 de Julio; consejos de conducción en verano

Se prevé que los desplazamientos con motivo de la festividad del 4 de Julio sean muy intensos, con la cifra récord de 71 millones de estadounidenses en movimiento.

El 85 por ciento de los viajeros, unos 60 millones de personas, saldrán a la carretera para llegar a su destino. Según AAA Nevada, es probable que los veraneantes añadan un par de días más a sus vacaciones de verano, en comparación con las estancias más breves de años anteriores.

“Los viajeros están optando por hacer viajes más largos al caer en jueves el Día de la Independencia”, dijo Brian Ng, portavoz de AAA Nevada, en un comunicado. “Esto alimenta aún más la demanda de viajes de verano que no muestra signos de desaceleración”.

Funcionarios locales de transporte no tienen una estimación de cuántos viajeros conducirán a Las Vegas para disfrutar del feriado. Debido a que la fiesta cae en un día diferente cada año, es difícil proporcionar una estimación precisa basada en datos históricos, de acuerdo con la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada (RTC).

Funcionarios de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) dijeron que no esperaban tener una proyección de visitantes de fin de semana por el 4 de Julio hasta finales de esta semana.

Los conductores deben esperar el congestionamiento de tráfico más pesado en la Interstate 15 hacia el sur a medida que los californianos del sur se dirijan a casa. El 6 de julio se verá un poco más pesado que el tránsito normal. Luego, entre las 11 a.m. y las 5 a.m. del 7 de julio, se espera el mayor el congestionamiento de tráfico en la interestatal en dirección a la frontera estatal, según la RTC.

La RTC recomienda a los conductores suscribirse a las alertas de viaje de la RTC y usar aplicaciones de navegación para conocer las condiciones de viaje más recientes antes de iniciar el viaje.

‘No tengas miedo de tomar las llaves’

Como siempre, los funcionarios de transporte del estado instan a aquellos que disfrutan del Día de la Independencia en el sur de Nevada a estar seguros al volante y nunca conducir ebrios.

“No beba y conduzca”, dijo Anita Pepper, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Nevada. “En lo que respecta a la seguridad vial, lleve siempre puesto el cinturón de seguridad. En segundo lugar, designe a un conductor o planifique con antelación un viaje compartido”.

Como la fiesta del 4 de Julio se asocia a reuniones y comidas al aire libre, el alcohol está a menudo involucrado. Pepper dijo que nadie debe avergonzarse de alertar a su grupo de que ha bebido demasiado y pedir ayuda.

“No te avergüences de decir a tus amigos: ‘Oigan, necesito quedarme aquí esta noche’. No te avergüences de llamar a un amigo para que te lleve. … Y si tienes un amigo en casa y sientes que está bajo los efectos del alcohol, no tengas miedo de tomar las llaves”, dijo Pepper.

Zero Fatalities Nevada ofrecerá un código de Lyft para el día feriado, que brindará a los usuarios 5 dólares de descuento en un viaje de ida. Entre las 12 p.m. del 4 de julio y las 2 a.m. del 5 de julio, los usuarios pueden introducir el código SAFEFOURTHRIDE en la aplicación de Lyft para recibir el descuento. Las cantidades son limitadas con solo 200 códigos disponibles para canjear.

Consejos de seguridad para conducir en verano

Los visitantes y habitantes del sur de Nevada que viajen hacia y alrededor del valle de Las Vegas durante el fin de semana festivo y más allá este verano deben repasar la seguridad de conducción estacional. Las temperaturas de tres dígitos pueden provocar problemas en los vehículos y problemas de seguridad si no se toman precauciones.

Los automovilistas deberían revisar sus aparatos de aire acondicionado para asegurarse de que funcionan correctamente. “Es crucial”, dijo Pepper.

El calor de tres dígitos en el sur de Nevada también puede acelerar el desgaste de las bandas, mangueras y neumáticos del vehículo. Mantenerse al día con el mantenimiento regular programado debería ayudar a los conductores a evitar este tipo de problemas, pero también se recomienda verificar la salud de estas piezas del auto.

“Asegúrate de que se inspeccionan en busca de bultos, ampollas y grietas, y de sustituir todo lo que muestre un desgaste notable para evitar averías”, dijo Pepper. “Los neumáticos pueden deteriorarse a temperaturas muy altas, lo que puede provocar reventones. Por lo tanto, siempre hay que verificar el desgaste del neumático y buscar cualquier desgaste o separación de la banda de rodadura”.

Mantener los neumáticos del vehículo inflados a la presión recomendada es importante en cualquier momento, pero especialmente durante el verano, destacó Pepper.

Niños en autos

Cuando hace calor afuera, hace mucho más dentro de los vehículos que no tienen el aire acondicionado a tope. Aunque es de sentido común no dejar a los niños solos en un vehículo, cada año se reportan casos de niños que mueren en autos calientes.

“Siempre recordamos a todos que nunca hay que dejar a un niño en un vehículo, ni siquiera un minuto”, dijo Pepper. “Las temperaturas pueden cambiar muy deprisa en un auto”.

La temperatura corporal de un niño aumenta entre tres y cinco veces más deprisa que la de un adulto, por lo que la posibilidad de sufrir un golpe de calor es especialmente alta en los niños cuando aumenta el calor, como en el interior de un vehículo.

Los padres y cualquier persona encargada del cuidado de los niños deben comprobar siempre el asiento trasero de sus vehículos al salir de ellos, incluso en momentos en los que normalmente no haya un niño presente, recomendó Pepper.

Cuando alguien que tiene una rutina establecida, por ejemplo, de camino al trabajo cada día y que podría encargarse de dejar a su hijo en la guardería en verano, podría estar tan instalado en su rutina que olvide que su hijo podría estar en el asiento trasero, especialmente si el niño está dormido.

“Cuando salgas del auto, solo mira a tu alrededor, mira en el asiento trasero y asegúrate de que no haya niños en el auto”, dijo Pepper. “Uno no piensa que dejaría a un niño en el auto, pero sucede. Si todos pudieran tomarse un tiempo antes de entrar en el trabajo (o) en su casa y asegurarse de que no hay niños ni animales en el auto, es solo otra precaución que podemos tomar”.