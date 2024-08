‘Es cuestión de cuándo, no de si construiremos en LV’: director ejecutivo de Wynn

La construcción continúa en Wynn Al Marjan Island en los Emiratos Árabes Unidos en esta foto del 1 de mayo de 2024. (Cortesía de Wynn Resorts Ltd.)

Wynn Resorts Ltd. no tiene planes inmediatos de urbanizar terrenos de su propiedad frente a su actual campus de Las Vegas, pero “es una cuestión de cuándo, no de si construiremos en Las Vegas”, declaró su director ejecutivo, Craig Billings.

La empresa aprobó planes para construir una tercera torre que incluirá un resort de mil 100 habitaciones, un casino de 28 mil pies cuadrados y 85 mil pies cuadrados de espacio para convenciones en un sitio de 34.6 acres frente al campus principal de Wynn sobre Las Vegas Boulevard.

También están en fase de desarrollo posible proyectos en Nueva York y Tailandia, que Billings confirmó en una llamada de ganancias el martes que le interesan a la empresa. Wynn, al igual que otras empresas de casinos, está a la espera de que las autoridades neoyorquinas tomen una decisión sobre la concesión de tres licencias de casino en el sur del estado de Nueva York. Hay indicios de que el estado no se pronunciará hasta finales de este año o principios de 2025.

Las obras del nuevo proyecto de Wynn en los Emiratos Árabes Unidos continúan, mientras la empresa de Las Vegas informaba el martes de mayores entradas, ingresos netos y flujo de caja en Las Vegas y Macao.

“Nuestros resultados del segundo trimestre, incluido un nuevo récord de flujo de caja ajustado, reflejan la continua fortaleza de nuestro negocio”, dijo Billings en un comunicado sobre los ingresos del trimestre que terminó el 30 de junio.

“Es importante destacar que seguimos invirtiendo en el crecimiento del negocio, y que la construcción de Wynn Al Marjan Island, en los EAU, avanza a buen ritmo”, añadió Billings. “Durante el trimestre, también finalizamos una transacción para adquirir nuestra parte proporcional de los terrenos de Al Marjan Island Three, incluyendo un considerable banco de terrenos para posibles oportunidades de desarrollo futuro para Wynn Resorts o para terceros seleccionados complementarios a Wynn Al Marjan”.

Durante una llamada el martes con inversionistas, Billings dijo que la construcción en la propiedad de casi mil pies de altura y mil 542 habitaciones ha alcanzado alrededor de 300 pies hasta el piso 15. Las cuadrillas de construcción esperan que el edificio esté terminado en el cuarto trimestre y que se inaugure en 2027.

La propiedad, diseñada por el equipo de 90 personas de Wynn Design and Development, está situado en el golfo Arábigo y es el primer resort integrado de la región de Oriente Medio y Norte de África. Cuando esté terminado, el resort contará con 22 salones, bares y restaurantes, una zona comercial de más de 161 mil pies cuadrados con boutiques de lujo, un spa y salón de belleza, un paisaje de piscinas tropicales frente a la playa, un centro de reuniones y conferencias de 80 mil pies cuadrados y un casino que estará regulado por la Autoridad General Reguladora del Juego Comercial de los EAU.

Wynn se asoció con Marjan y RAK Hospitality Holding para construir este resort de 154 acres.

La empresa también anunció el martes que está financiando un banco de terrenos para futuros proyectos de desarrollo en los EAU, una estrategia que la empresa ha usado con éxito en Las Vegas y en el Encore Boston Harbor de Massachusetts.