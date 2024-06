Equipo encuentra ‘monolito misterioso’ en sendero a las afueras del valle de Las Vegas

El Departamento de Policía Metropolitana dice que miembros de su equipo de búsqueda y rescate encontraron un “monolito misterioso” en un sendero fuera del valle durante el fin de semana.

Según la policía, el equipo del LVMPD encontró el objeto cerca del sendero de Gass Peak, que está ubicado al norte del valle de Las Vegas.

MYSTERIOUS MONOLITH!

We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M

— LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024