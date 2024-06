Empresa de energía solar es multada con 460 mil dólares y prohibida en Nevada

Una empresa de instalación de paneles solares recibió una multa de 460 mil dólares y le fue revocada su licencia en una reciente decisión de la Junta de Contratistas del Estado de Nevada (NSCB).

A los líderes de Solarize LLC también se les prohibió trabajar como contratistas en el estado después de la audiencia disciplinaria de la NSCB el 12 de junio, de acuerdo con un nuevo comunicado del martes. La multa es el castigo más fuerte posible impuesto contra una empresa solar, dijo la junta.

El juez de Derecho Administrativo Richard Scotti declaró a Solarize LLC, dba Get Solarize, responsable de violar los estatutos de Nevada en 46 cargos y de no realizar cambios tras las múltiples advertencias de la NSCB sobre sus acciones. Los cargos incluyen abandono, desvío de fondos, problemas de mano de obra, no proporcionar documentos y no cooperar con una investigación.

Los contratistas de Solarize inhabilitados son Frances Kim Le, Michael Sean Hogan y Hamid Moradi, según el comunicado de prensa.

“Voy a concluir que (Solarize LLC) han causado un daño masivo a los propietarios de viviendas y siguen siendo un peligro público”, dijo Scotti durante la audiencia.

Una investigación de la NSCB descubrió que la empresa causó 21,500 dólares en daños a la propietaria de la casa, Barbara Erekson.

“Es como el Salvaje Oeste ahí fuera. Solo quiero que las empresas de energía solar no sigan perjudicando a los propietarios de viviendas”, declaró Erekson.

Una investigación de la Junta de Contratistas del Estado de Nevada descubrió que los trabajadores de Solarize colocaron los inversores equivocados en la casa de Erekson.

Solarize LLC se ha enfrentado a sanciones anteriores de la NSCB antes de esta sentencia.