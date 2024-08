Empresa de casinos local abrirá nueva marca de tabernas

Finalización del proyecto U.S. 95-Charleston da esperanzas a automovilistas

Representación de Seventy Six Tavern, un nuevo establecimiento de juego restringido y restaurante de Station Casinos. Está previsto que el primer local, situado en 6345 North Lamb Blvd. en North Las Vegas, abra en septiembre. (Representación cortesía de Station Casinos)

Station Casinos lanzará una nueva marca de pequeños locales de juego que comenzará con la apertura de una taberna en North Las Vegas el mes que viene.

La primera taberna de la nueva marca, Seventy Six by Station Casinos, abrirá en North Lamb Boulevard y East Centennial Parkway a finales de septiembre. Otros dos locales tienen prevista su apertura en enero: en Kyle Canyon, cerca de la autopista U.S. 95, y en Aliante Parkway, frente al hotel-casino Aliante de su rival Boyd Gaming.

“Siempre buscamos oportunidades para acercar nuestros productos a nuestros clientes, y el negocio de las tabernas es una extensión natural de lo que ya hacemos”, dijo el presidente de Station Casinos, Scott Kreeger. “Podemos crecer en nuestras operaciones de grandes establecimientos, en nuestras operaciones de tamaño medio y también en las tabernas”.

Las tabernas están sujetas a licencias de juego restringidas que permiten a los operadores tener 15 máquinas o menos en un bar-restaurante. La Junta de Control del Juego de Nevada recomendó el miércoles la aprobación de la licencia de Station Casinos. La aprobación final de la concesión de licencias por parte de la Comisión de Juego de Nevada está prevista para el 22 de agosto.

Ejecutivos de Station dijeron a los miembros de la Junta de Control el miércoles que un total de siete tabernas Seventy Six están en etapa de desarrollo y se completarán a finales de 2025. Se añadirán otras tabernas a medida que lo permitan las condiciones del mercado.

Red Rock Resorts, empresa matriz del operador de juego local, ya gestiona varios locales de juego restringido bajo la marca Wildfire, pero la mayoría están por encima del umbral de 15 máquinas, ya que están protegidos por derechos adquiridos. Kreeger dijo que la nueva marca de taberna es un producto diferente con un nombre que tiene un doble significado.

“En 1976, Frank Fertitta fundó la empresa con la apertura del Bingo Palace”, explicó. “También fue el bicentenario de la Declaración de Independencia. Así que es un guiño al linaje de la familia Fertitta y una oportunidad para crear una marca basada en un tema estadounidense”.

El menú del restaurante de la taberna estará dirigido por el chef Danny Wilkins, según la empresa. El menú incluye nachos de atún ahi, tacos callejeros fritos de maíz, dip panini de ribeye rebanado, pasta cremosa de pollo poblano, una hamburguesa vaquera y más.

La empresa anunció públicamente por primera vez sus planes de expansión, que incluyen la apertura de otros cuatro locales bajo contrato, durante su llamada de presentación de resultados del primer trimestre a principios de este año. El vicepresidente Lorenzo Fertitta dijo a los inversionistas de Wall Street que Red Rock había identificado la subindustria, marcada por un jugador más joven con intereses en ver deportes y apostar, como una oportunidad saludable y buena para el desarrollo.

“Lo que llamamos un tipo de propiedad más pequeña parece ser muy saludable y muy consistente y en realidad está creciendo”, dijo Fertitta durante la llamada de mayo. “Así que como una señal relativa (a la salud del mercado), es un mercado muy local, pero que va muy bien desde un punto de vista operativo”.

Kreeger dijo que las tabernas también dan a Red Rock una manera de ampliar su programa de fidelización, Boarding Pass, y llegar a más apostadores deportivos a través de STN Sports. La marca de tabernas también está planeando un club de jugadores VIP con promociones específicas para las tabernas.