Empleada electoral dice que fue atacada en parada de autobús de Las Vegas

La policía y funcionarios del Condado Clark están investigando después de que una empleada electoral denunciara que un hombre la atacó en una parada de autobús, un incidente que ella cree que fue motivado por su papel en el proceso electoral.

Eran alrededor de las 7 p.m. del 26 de octubre. Brandi Lapriore estaba esperando un autobús en dirección sur en Eastern Avenue y Bonanza Road, vestida con una camiseta naranja del Departamento de Elecciones del Condado Clark que decía: “No pierdas tu voz. ¡Vota!”, dijo al Las Vegas Review-Journal.

Fue entonces cuando, dijo, se le acercó un hombre. Al principio, él preguntó si alguien sabía cuándo llegaría el autobús. Lapriore dijo que le echó un vistazo.

Luego, dijo, él comenzó a hablar sobre el podcast de Joe Rogan con el expresidente Donald Trump.

Lapriore respondió que no lo había visto.

“‘Ni siquiera hablo de política en el trabajo’”, relató que le dijo. “‘No se me permite’”.

El hombre continuó hablando de Trump, dijo, se acercó a donde ella estaba sentada y siguió levantando la voz.

“Me levanto y le digo: ‘Tienes que ir a algún lugar o dejarme en paz o hacer algo’”, dijo.

Relató que el hombre se acercó a ella, la golpeó en el pecho y le dio un puñetazo en la cara. También la tiró al suelo, dijo, y le pisó la rodilla.

Lapriore dijo que llamó al 911 después de ser atacada y una ambulancia la llevó al Centro Médico Universitario, donde se enteró de que, a pesar de su rostro ensangrentado, no se había roto nada.

Mientras estaba en la ambulancia hablando con agentes, escuchó que el hombre también llamó al 911 y dijo que ella lo atacó primero, lo que ella niega, dijo.

El Departamento de Policía Metropolitana confirmó que agentes respondieron a Eastern y Bonanza a las 6:54 p.m. “con respecto a una agresión/violencia”.

La policía dijo que la investigación está en curso y no respondió a una pregunta sobre si un sospechoso había sido arrestado.

“Podemos confirmar que ocurrió un incidente con una empleada electoral temporal en una parada de autobús”, dijo la portavoz del Condado Clark Stephanie Wheatley. “Todavía estamos investigando este incidente aislado”.

Lapriore es empleada del departamento de inspección de boletas, dijo, que trabaja a través de un servicio de trabajadores temporales. Dijo que busca problemas como la pegajosidad o una rotura en una boleta que pudiera impedir que sea contada.

Ella cree que su camiseta provocó la conversación que llevó a que fuera atacada.

“No considero que todos los republicanos sean como ese tipo”, agregó. “Pero considero que los partidarios de Trump son como ese tipo, si sabes a lo que me refiero. Siento que después del 6 de enero, nuestro país empeoró, si quieren saber la verdad. Y que incluso estemos considerando poner en el cargo a alguien que incitaría algo así y continuaría incitando a la gente es algo triste”.

Dijo que volvería a trabajar en el departamento electoral el Día de la Elección. Cuando se vaya, dijo, llevará gas pimienta, que consiguió después del ataque.

“No quiero irme de Las Vegas. Me encanta Las Vegas”, dijo. “Pero por primera vez en 20 años, ya no me siento segura aquí”.