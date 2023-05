Emerald Island Casino celebra 20 años en el centro de Henderson

Vista exterior del Emerald Island Casino en el distrito de Water Street, en el centro de Henderson, el lunes 12 de abril de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El dueño del casino Emerald Island, Tim Brooks, en el exterior del casino Emerald Island, junto a South Water Street, en Henderson, el miércoles 28 de agosto de 2019. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto)

El copropietario del Emerald Island Casino, Tim Brooks, recuerda dónde estaba hace 20 años esta semana.

“Estábamos corriendo como desesperados preparándonos para abrir”, dice.

Brooks y su copropietario -y hermano gemelo- Mike compraron el casino Pot O’Gold en 2001 y pasaron el año y medio siguiente, y unos dos millones de dólares, renovando el casino cerrado en el distrito histórico de Water Street, en el centro de Henderson.

El establecimiento abrió sus puertas el 23 de mayo de 2003 y el sábado celebró su 20 aniversario. Lo que antes se consideraba una zona tranquila del centro ha crecido de forma significativa, y Emerald Island Casino ha crecido con él.

“El centro de Henderson ha cobrado mucha fuerza en los últimos años”, afirma Brooks. “Siempre pensamos que podría llegar a ser lo que es hoy. Afortunadamente para nosotros, nadie más lo creía entonces”.

Brooks lo atribuye a las inversiones de la ciudad de Henderson y de los Golden Knights, que se asociaron para demoler el Centro de Convenciones de Henderson y sustituirlo por un pabellón de prácticas sobre hielo estimado en más de 25 millones de dólares. El nuevo Lifeguard Arena mostró a otros lo que se podía hacer cuando se inauguró en noviembre de 2020, dijo.

Pero los hermanos Brooks también invirtieron en el centro de Henderson a principios de ese año. La pareja tomó Rainbow Club al otro lado de Market Street, ampliando su huella y permitiendo a los huéspedes caminar entre los dos pisos del casino.

El casino superó los baches económicos de la Gran Recesión y el COVID-19 pandémico. Brooks dice que la recesión fue más fácil de superar para el casino porque los hermanos se volcaron en la mercadotecnia y las promociones, hasta el punto de que hubo un “crecimiento de dos dígitos” en el casino.

“Lo que hicimos fue decidir pisar el acelerador a fondo. Pero usamos la analogía de que cuando hay un accidente en una pista de carreras, los pilotos listos van más rápido porque todos los demás van más despacio y eso es lo que hicimos”, dijo Brooks. “Solo fuimos más rápido”.

La pandemia fue otra historia. El casino despidió a unos 130 empleados, pero recuperó a la mayoría cuando se le permitió reabrir. Aun así, el efecto de la pandemia sobre los competidores podría haber ayudado al Emerald Island y a otros establecimientos de juego de la zona de Henderson. Station Casino cerró Fiesta Henderson durante la pandemia y demolió el gran sitio de juego, a unas tres millas de Emerald Island, en otoño de 2022.

“Creo que no hay duda de que fuimos (capaces de ampliar la cuota de mercado en Henderson)”, dijo. “Sí creo que habríamos visto un crecimiento sustancial con Fiesta allí o no, solo por la cantidad de nuevos tejados en la zona. Pero no hay duda de que no tener el Fiesta cerca fue una ventaja añadida no solo para nosotros, sino para todos los demás pequeños operadores de juego de la zona”.

El crecimiento ha sido suficiente para poner en marcha nuevos planes de expansión. Emerald Island planea añadir un local de comida, un bar y unas 100 máquinas tragamonedas más a partir del próximo año en respuesta a la demanda de los clientes, según Brooks.

Emerald Island celebró su aniversario el sábado con festejos a partir del mediodía. Entre las actividades figuraron sorteos de un premio mayor y degustaciones gratuitas de falda de ternera ahumada a fuego lento, pasteles, café irlandés y otros manjares.