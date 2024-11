‘Ella tiene su pequeño espacio’: Víctimas de conductores ebrios son honradas con letreros en Mount Charleston.

Una foto de Tonya Fernández, de 14 años, quien falleció en un accidente causado por un conductor ebrio a principios de este año, es mostrada por la amiga de la familia Charity Lockwood el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. Los familiares se reunieron con letreros que llevan los nombres de sus seres queridos perdidos para mostrarlos a lo largo de Kyle Canyon Road como parte de la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Denise Parish, segunda desde la izquierda, quien perdió a su esposo, Adolph Weiss, en un accidente fatal causado por un conductor ebrio, habla junto a su nieta Bailee Berger el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. Los familiares se reunieron con letreros que llevan los nombres de sus seres queridos perdidos para mostrarlos a lo largo de Kyle Canyon Road como parte de la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Ángela Fernández (al centro) camina junto a su madre, María Fernández (a la derecha) y Charity Lockwood, amiga de la familia (a la izquierda), con un letrero con el nombre de su hermana Tonya Fernández, de 14 años, quien murió en un accidente causado por un conductor ebrio a principios de este año, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. Los familiares se reunieron con letreros que llevan los nombres de sus seres queridos perdidos para mostrarlos a lo largo de Kyle Canyon Road como parte de la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Kevin Honea, de la Patrulla de Caminos de Nevada, participa en la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Sandy Heverly, directora ejecutiva de Stop DUI, habla sobre la iniciativa Miles of Memories a lo largo de Kyle Canyon Road el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Denise Parish, a la derecha, quien perdió a su esposo, Adolph Weiss, en un accidente fatal causado por un conductor ebrio, habla junto a su nieta Bailee Berger el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. Los familiares se reunieron con letreros que llevan los nombres de sus seres queridos perdidos para mostrarlos a lo largo de Kyle Canyon Road como parte de la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

María Fernández, quien perdió a su hija, Tonya Fernández, de 14 años, en un accidente causado por un conductor ebrio, saluda a Sandy Heverly, directora ejecutiva de Stop DUI, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. Los familiares se reunieron con letreros que llevan los nombres de sus seres queridos perdidos para mostrarlos a lo largo de Kyle Canyon Road como parte de la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Ángela Fernández, a la derecha, junto a su madre, María Fernández, reacciona tras colocar un letrero con el nombre de su hermana, Tonya Fernández, de 14 años, quien falleció en un accidente causado por un conductor ebrio a principios de este año, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Mount Charleston. Los familiares se reunieron con letreros que llevan los nombres de sus seres queridos perdidos para mostrarlos a lo largo de Kyle Canyon Road como parte de la iniciativa Miles of Memories de Stop DUI. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

noviembre 14, 2024 - 11:23 am

Ángela Fernández colocó un letrero con un lazo rojo y el nombre de su hermana menor en una carretera cerca de Fletcher Peak, una cima en Mount Charleston.

“Ella tiene su pequeño espacio ahora”, dijo Ángela el miércoles. Ella llevaba a su hermano y su hermana a casa el 25 de junio cuando otro vehículo la chocó por detrás, enviando su vehículo a un terraplén. La policía informó que encontraron un recipiente abierto de alcohol en el vehículo del otro conductor después de que este huyó del lugar.

Ángela dijo que salió ilesa, salvo por un bazo lacerado, pero su hermana de 14 años, Tonya Melissa Fernández, murió. Su hermano, Daniel Fernández, estuvo cerca de perder un brazo, dijo Angela, de 17 años. “Él quería ser jugador de béisbol”, dijo. “Ahora ni siquiera puede usar su brazo derecho”.

Después del impacto inicial, Ángela dijo que Tonya no respondió. Ángela añadió que le da algo de paz saber que Tonya no sufrió cuando murió y no pudo ver lo que ella y sus hermanos estaban pasando, “tarde en la noche, atrapados en un terraplén, completamente solos”.

Tonya estaba emocionada por crecer, dijo Ángela. “Trataba a todos con tanta bondad. Era la chica más dulce. Amaba a Dios. Siempre quería que todos fueran amados”, comentó sobre su hermana.

“No bebas y manejes”, dijo Ángela en una entrevista en la estación del Departamento de Policía Metropolitana en Kyle Canyon Road.

Ángela estuvo acompañada por decenas de personas para recordar a sus seres queridos fallecidos en accidentes causados por conductores ebrios. Las familias honraron a sus seres queridos colocando un letrero con su nombre a lo largo de Kyle Canyon Road.

“Estamos honrando a las víctimas, y también estamos creando conciencia a nuestros visitantes que vienen a la hermosa Mount Charleston para las festividades”, dijo Sandy Heverly, directora ejecutiva y cofundadora de Stop DUI, una organización sin fines de lucro dedicada a detener a los conductores ebrios.

Los orígenes de Stop DUI

Heverly comenzó a hacer campaña contra la conducción bajo los efectos del alcohol hace 35 años, cuando Kyle Canyon Road veía 17 muertes anuales relacionadas con la embriaguez al volante.

Stop DUI se asoció con el viejo Mount Charleston Lodge y la Patrulla de Caminos de Nevada para crear la Campaña del Listón Rojo, colocando listones en los hitos y postes de nieve como una señal para que los conductores solo manejen sobrios.

Hace 14 años, la campaña decidió “intensificarse”, dijo Heverly, mostrando los nombres de las víctimas de los conductores ebrios en letreros.

En los últimos 35 años, Heverly dijo que el número de personas muertas en la misma carretera que antes veía 17 muertes anuales ha bajado a dos. Este número aún es demasiado alto, agregó.

“Sabemos que los conductores ebrios nunca toman un día libre, y también sabemos que trabajan horas extras en las festividades, por eso estos letreros son tan increíblemente importantes”, dijo Heverly. Los letreros aún llevan imágenes de los listones rojos originales.

Miembros de Metro y la Patrulla de Caminos de Nevada estuvieron presentes en el evento del miércoles. “Cada uno de esos letreros que se están colocando representa a un ser querido”, dijo Kevin Honea, un agente de la Patrulla de Caminos de Nevada.

“Desafortunadamente, dos de los nombres que se están colocando en los letreros son compañeros de trabajo míos. Son hermanos míos”.

El agente Alberto Félix y el sargento Michael Abbate murieron por un conductor ebrio el 30 de noviembre. Fueron honrados con letreros el miércoles. El conductor, Jemarcus Williams, recibió la sentencia máxima posible.

Un asiento vacío en la mesa

“Estamos destrozados. Pasamos de ser una familia, a ser solo nosotros”, dijo Denise Parish, de pie en la estación de Metro en Mount Charleston con su nieta Bailee Berges.

Parish y su esposo, Adolph Weiss, criaron a Berges. Pero este año, las festividades tendrán un asiento vacío en la mesa.

Weiss fue chocado por un conductor sospechoso de estar ebrio el 20 de abril mientras le daba un aventón a alguien, dijo Parish. “El sol sale, lloro. La luna sale, lloro”, dijo entre lágrimas.

“Él estuvo presente en cada Navidad, en cada Acción de Gracias, en cada festividad. Este año va a ser muy diferente”, dijo Berges. Su abuelo siempre estuvo allí para ella en todo lo que necesitaba, comentó.

Cuando Berges nació, Weiss compró llantas nuevas para su auto. “¿Por qué? Para estar a salvo. Para traer a la bebé a casa del hospital, a salvo”, dijo Parish.

También estuvieron cerca de Kyle Canyon Road Kipalee Prince y Darlene Post. Las dos están “pegadas como uña y carne”, dijo Prince, pero solo se habían visto una vez antes del 13 de abril de 2023.

Esa fue la noche en que sus esposos, David Prince y David Post, murieron en el mismo accidente causado por un conductor sospechoso de estar ebrio.

Los dos hombres eran mineros subterráneos y buenos amigos que acababan de salir del trabajo. Iban juntos cuando fueron chocados, volcando su auto, que luego se incendió.

Desde entonces, sus esposas han atravesado un proceso judicial agotador y han llorado la pérdida de sus esposos.

David Post era un gran fanático de los Packers con un gran sentido del humor al que le encantaba leer sobre historia, según Darlene Post, quien llamó a su esposo su “abejita”.

David Prince adoraba bromear y hacerle muecas a sus nietos, comentó Kipalee Prince. “Yo era su princesa. Todos lo sabían”, dijo. “Era amable. Siempre defendía al más débil”.

“No hay excusa para beber y manejar”, dijo Kipalee Prince. “Este no es un club al que alguien quiera unirse, y esperamos que la gente lo piense dos veces. Todos saben que está mal. Solo que nadie cree que les sucederá”.