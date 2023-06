El tribunal supremo de Nevada escucha un litigio sobre seguros por los cierres de COVID-19

El Tribunal Supremo de Nevada escuchó los argumentos orales el lunes de una compañía de seguros alegando que no debería tener que darle cobertura a un centro comercial al aire libre en el Strip que perdió negocios debido a los cierres COVID-19 en 2020.

Grand Bazaar Shops en el Strip de Las Vegas en febrero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El Tribunal Supremo de Nevada escuchó los argumentos orales el lunes de una compañía de seguros alegando que no debería tener que darle cobertura a un centro comercial al aire libre en el Strip que perdió negocios debido a los cierres COVID-19 en 2020.

JGB Vegas Retail Lessee, propietaria de Grand Bazaar Shops fuera de lo que ahora se conoce como Horseshoe Las Vegas, presentó por primera vez una demanda en junio de 2020 contra Starr Surplus Lines Insurance. El dueño de las tiendas argumentó que la compañía de seguros negó una reclamación presentada en virtud de una “póliza de interrupción del negocio”, que JGB Vegas declaró que debería cubrir los efectos de la pandemia del COVID-19.

El alto tribunal del estado escuchó los argumentos orales después de que la compañía de seguros apelara la decisión de un juez de primera instancia, que se negó a desestimar la demanda. El caso se coincide con pleitos similares sobre disputas en torno a los seguros de las empresas tras la pandemia.

“Este ha sido, durante los dos últimos años, un tema muy activo de litigio en la gran mayoría de los estados”, dijo el abogado John Ellison, que representa a la organización de consumidores de seguros sin fines de lucro United Policyholders.

La organización sin fines de lucro presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de JGB Vegas, argumentando que el asegurado debería tener derecho a la cobertura del seguro porque el COVID-19 hacía que la empresa no fuera segura para el uso previsto.

Daniel Polsenberg, un abogado que representa a la compañía de seguros, dijo durante los argumentos orales del lunes que la pandemia no alteró físicamente el negocio y por lo tanto no causó daños a la propiedad que estuvieran cubiertos por la póliza de seguros.

“Infecta a las personas, no infecta la propiedad”, dijo Polsenberg sobre el virus. “El daño a las personas no es suficiente para ser un daño patrimonial”.

John Wilson, abogado que representa a los dueños de las tiendas del Gran Bazar, argumentó que el virus impregna un edificio, de forma similar a como se propagan el humo o los contaminantes.

“El virus es un peligro físico, una presencia física exterior, que se infiltra en la propiedad y la hace inutilizable, inhabitable o inadecuada para el uso al que está destinada”, afirmó.

Ellison dijo que, tras el brote de SARS a principios de la década de 2000, las compañías de seguros crearon un anexo a las pólizas que excluía los virus de la cobertura, pero JGB Vegas no tenía tal exclusión.

En el informe amicus de United Policyholders, los abogados escribieron que los jueces parecen estar reglamentando a favor de las compañías de seguros en casos recientes por temor a la quiebra de la industria de seguros.

Pero Ellison dijo que a la mayoría de las empresas no se les concedería una demanda debido a la exclusión del virus en las pólizas. En los últimos pleitos, las compañías de seguros han “ganado más de lo que han perdido”, afirmó.

Los jueces del Tribunal Supremo no indicaron el lunes cuándo dictarán sentencia sobre el caso. Si el Tribunal Supremo decide no devolver el caso a juicio, Ellison dijo que no espera una decisión unánime.

“Si el tribunal sigue adelante y decide esto en el fondo entonces ellos estarán dando orientación, no solo a JGB en el caso con Starr, pero para todos estos otros casos que están allá afuera bajo la ley de Nevada,” dijo él.