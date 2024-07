El tiempo en Las Vegas primero: temperatura promedio de julio superará los 100

Este mes está a un día de convertirse en el julio más cálido de la historia meteorológica de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta el martes, la temperatura diaria promedio de julio (máxima y mínima de cada día promediadas) fue de 100.1 grados, muy por encima del récord de 2023 de 97.3.

🌡️ Dangerous heat is expected to build in the Western U.S. this week and persist through next week. High temperatures are forecast to be 10-15 degrees higher than average, with several daily high records expected. Hot/dry conditions will also maintain fire weather concerns. pic.twitter.com/YqPoXXTqCm

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 30, 2024