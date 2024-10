El sur de Nevada es zona de coyotes; conoce cómo mantener seguras a tus mascotas

Valley of Fire State Park cerrará temporalmente este diciembre

octubre 11, 2024 - 9:56 am

El sur de Nevada se ubica en el centro del territorio de los coyotes, y los avistamientos de coyotes a menudo se publican en las redes sociales.

Entonces, ¿cómo pueden los habitantes vivir en paz entre la vida silvestre y proteger a sus mascotas de los coyotes?

Estos son algunos consejos de Douglas Nielsen, supervisor de educación para la conservación del Departamento de Vida Silvestre de Nevada, sobre qué hacer (y qué no hacer) para mantener alejados a los coyotes.

“Los coyotes, en la mayoría de los casos, realmente no quieren tener nada que ver con nosotros”, dijo. “Solo tenemos que respetarlos”.

Evita poner a las mascotas pequeñas en posiciones vulnerables, dijo Nielsen.

Muchos dueños dejan que sus mascotas deambulen libremente por sus vecindarios, lo cual es riesgoso. La ley de Nevada prohíbe que las personas tengan a sus animales en público, en la mayoría de las situaciones, sin correa, dijo Nielsen.

Dejar a las mascotas pequeñas afuera durante la noche en el patio trasero también es riesgoso, dijo Nielsen.

“Si vives en un área donde se sabe que existe actividad de coyotes, y abres la puerta y pones a tu gato afuera, realmente estás corriendo un riesgo. Estás tomando la decisión de poner a tu gato en riesgo”, dijo Nielsen.

Aunque los coyotes no siempre ven a los perros como presas, las interacciones pueden ser igual de peligrosas.

“Los coyotes, al ser un depredador salvaje, tienen un territorio, y cualquier cosa, cualquier otro canino allí representa una amenaza para su territorio. Entonces, a veces la interacción entre un perro mascota y un coyote es algo defensivo”, explicó Nielsen.

Reducción de las fuentes de alimentos

La forma más efectiva de evitar que los coyotes ingresen a áreas residenciales es reducir las cosas que los atraen, dijo Nielsen.

Alimentar a los animales silvestres, incluso si no son coyotes, es una de las principales razones por las que los coyotes pueden sentirse atraídos por las áreas residenciales, dijo Nielsen.

“Cuando las personas los alimentan, ya sea a propósito, por accidente o inadvertidamente, se habitúan a nosotros, se sienten más cómodos con nosotros”, explicó Nielsen.

Por ejemplo, alimentar a los conejos pudiera provocar un aumento antinatural de la población de conejos. Más conejos atraen a los coyotes.

“Eso no es seguro para nosotros y no es seguro para ellos”, dijo Nielsen. “Lo primero es que no les des de comer. Lo segundo es ahuyenta a los animales”.

Ahuyentar, explicó Nielsen, es cualquier interacción que pueda hacer que los coyotes sepan que no son bienvenidos.

Nielsen mencionó rociarlos con una manguera de agua o usar generadores de ruido.

“Eso podría ser algo tan simple como hacer mucho ruido, hacerte ver lo más grande que puedas”, dijo Nielsen. “Sí, tirarles pelotas de tenis o piedras”.

Al ahuyentarlos, Nielsen advirtió contra arrinconar a los animales silvestres. “Hay que asegurarse de que siempre tengan una vía de escape”, añadió.

Por último, Nielsen aconsejó mantener la vegetación en buen estado.

“Añadimos mucha vegetación, y la cuestión sería asegurarnos de que esté podada y limpia. Cualquier desorden atraerá a los roedores. Los roedores atraerán a las cosas que se comen a los roedores”, dijo Nielsen.

“Si tienes árboles frutales en tu jardín, y la fruta madura y no la recoges o cae al suelo, se lo comerán”, añadió Nielsen.

Eliminación de coyotes: ¿efectiva o no?

Los funcionarios de vida silvestre dudan en eliminar a los coyotes si no representan un peligro inminente.

Cuando los funcionarios de vida silvestre retiran a un coyote, no lo reubican en otra área porque los coyotes patrullan sus propios territorios.

“No podemos moverlos de un lugar a otro”, explicó Nielsen. “Estarías preparando una pelea de perros entre el coyote que estás moviendo y el que vive dondequiera que lo dejes ir”.

Los coyotes que se retiran son sacrificados y, sin embargo, incluso si se retira a un coyote de un área, es probable que otro coyote ocupe su lugar, anotó Nielsen.

“Juegan un papel importante en mantener a raya a los roedores. Entonces, si no tienes las especies depredadoras que se alimentan de esos pequeños animales, como ratas, ratones y otros roedores, entonces vas a tener esos roedores”, explicó Nielsen.

“Hemos tenido vecindarios en el pasado que han eliminado a un coyote en su vecindario. Luego, lo siguiente de lo que se quejaron fue de los conejos”, agregó Nielsen.

Los animales, por su propia naturaleza, no son inmediatamente peligrosos ni son de temer, añadió Nielsen.

El Departamento de Vida Silvestre de Nevada ofrece programas y cursos sobre cómo convivir con coyotes y otros animales silvestres.