Delano en Las Vegas cambiará de nombre tras nuevo acuerdo

MGM Resorts International y Marriott International anunciaron el lunes sus planes para llevar la marca W Hotels al Strip de Las Vegas.

Las dos compañías planean convertir el establecimiento no dedicado al juego conocido actualmente como The Delano Hotel en el W Las Vegas, según un comunicado de prensa publicado el lunes. El comunicado indica que se espera que la conversión se lleve a cabo a finales de este año.

Las empresas indicaron que en el futuro se anunciarán planes adicionales para la propiedad, incluidas posibles renovaciones.

MGM Resorts, con sede en Las Vegas, y Marriott se asociaron para un acuerdo de licencia a largo plazo en 2023. A principios de este año, las empresas presentaron la MGM Collection con Marriott Bonvoy, lo que permitió a los miembros de recompensas de ambas marcas beneficiarse de los incentivos y beneficios de la otra.

“Nuestra relación con Marriott superó con creces nuestras expectativas, demostrando el poder de su cartera de marcas y la solidez de sus canales de distribución”, dijo Steve Zanella, presidente de Operaciones de MGM Resorts. “W Las Vegas, el último hotel que nació como parte de nuestra colaboración, permitirá a nuestros huéspedes acceder a una nueva experiencia de estilo de vida de lujo reconocida mundialmente por su personalidad distintiva, programación dinámica y cultura de servicio elevada”.

Anteriormente, The MGM Collection con Marriott Bonvoy incluía 11 hoteles en Las Vegas, de los cuales The Delano no era uno. El W Las Vegas será parte del programa.

“Este acuerdo es un momento crucial en nuestra colaboración, que continúa expandiendo la oferta de hospitalidad y entretenimiento para los huéspedes. Como marca de lujo arraigada en el diseño audaz y la vida nocturna, W Hotels está bien posicionada para mejorar las experiencias de los viajeros en este destino”, dijo Leeny Oberg, directora financiera y vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de Marriott International.

El Delano es el resultado de un acuerdo de licencia de 2012 entre MGM Resorts y Morgans Hotel Group, propietario del hotel de South Beach con el mismo nombre.

La propiedad abrió en 2003 como THEhotel at Mandalay Bay.

La torre de 41 pisos incluye 1,117 habitaciones, todas ellas consideradas suites. La propiedad también cuenta con dos restaurantes, un spa, un club de playa y el salón Skyfall en el último piso.