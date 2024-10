Innovadora atracción del Strip de Las Vegas cerrará tras 7 meses

Construida en la antigua capilla de bodas del hotel, la atracción se exhibió antes como Speed of Light en un almacén remodelado en el centro de la ciudad.

Los residentes se están mudando de la House of Shattered Prisms.

La ingeniosa pero desafiante atracción Particle Ink cerrará a partir del 28 de octubre. Un memorando interno de Luxor decía: “Apreciamos su asociación y su visión audaz y única que cobró vida durante el periodo”.

Construido en la antigua capilla de bodas del hotel en el nivel de mezzanine del hotel, Particle Ink se exhibió anteriormente como Speed of Light en un almacén remodelado en el centro de la ciudad frente a The English Hotel. El proyecto House of Shattered Prisms se inauguró en Luxor en abril.

El recinto de Luxor fue encabezado por visionarios como el productor ejecutivo Cesar Hawas y Jennifer Tuft, codirectora ejecutiva de la productora Kaleidoco. Hawas dijo el jueves por la mañana que el lugar había producido poco más de 200 actuaciones.

La experiencia de recorrido se presentó con dos opciones: el espectáculo guiado y orientado por la noche y la versión Wanderlust, que era autoguiada y se reproducía durante el día. La experiencia se destacaba por un estanque burbujeante, imágenes proyectadas como una mujer sosteniendo un paraguas para protegerse de una tormenta de gotas de lluvia iluminadas, y una maravillosa figura danzante de cabeza redonda llamada Particle.

Uno de mis favoritos fue “The Throne of Broken Toys”, un pequeño enclave a un lado lleno de juguetes antiguos de Tonka y Fisher-Price, entre otros juguetes. La instalación fue diseñada para conjurar una nostalgia agridulce, que ahora es el caso de toda Particle Ink.