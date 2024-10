Importante renovación en popular club de día y piscina del Strip – FOTOS

La popular GO Pool del casino-hotel Flamingo está actualmente en obras.

Caesars Entertainment, el operador de juegos de azar con sede en Reno que supervisa la propiedad, no ha revelado los detalles del proyecto ni los plazos previstos.

“Estamos entusiasmados con la reimaginación de la GO Pool del Flamingo y esperamos que el proyecto esté terminado para la temporada de piscinas de 2025”, dijo la compañía en un comunicado.

GO Pool es un club de día para adultos mayores de 21 años. El espacio de 15 acres está abierto al público. Se espera que GO Pool vuelva a abrir en primavera.

Mientras GO Pool esté cerrada, Caesars dijo que los clientes pueden disfrutar de Flamingo Family Pool o de la experiencia para mayores de 21 años en Influence, The Pool at The LINQ.