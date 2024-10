Estadio de Atléticos en Las Vegas estaría flanqueado por torres de Bally’s

Por primera vez, los planos están ofreciendo un vistazo de cómo se construirá el resort integrado planeado por Bally’s Corp. alrededor del estadio de béisbol de los Athletics en Las Vegas en el antiguo sitio del Tropicana.

Las representaciones del sitio del plan muestran el estadio de béisbol de $1,500 millones y con capacidad para 33,000 fanáticos ubicado cerca de la parte centro-trasera del sitio de 35 acres, con torres de hoteles planeadas para las esquinas noreste y suroeste del sitio, según los planos presentados al Condado Clark. Se planea preliminarmente que tres torres hoteleras tengan 495 pies de altura cada una, con un total de 3,005 habitaciones. El estadio de los Athletics tendrá 290 pies de altura.

Hay 2,500 espacios de estacionamiento en el lugar planeados entre dos garajes en la esquina noroeste y la esquina sureste y un lote de superficie que se ubicará en la esquina suroeste. El resto del sitio contará con un casino de 90,000 pies cuadrados, un total combinado de 110,000 pies cuadrados de espacio para reuniones, varios puntos de venta de alimentos, bebidas y tiendas, y un club diurno.

Se espera que el casino cuente con 1,500 máquinas tragamonedas, 75 juegos de mesa, una sala de póquer y una casa de apuestas deportivas de 12,000 pies cuadrados.

El estadio contará con 30,000 asientos y espacio para 3,000 personas de pie. También habrá 60,000 pies cuadrados de espacio de oficinas para los Athletics, lo que requerirá 100 de los 2,500 espacios de estacionamiento disponibles en el lugar.

Con 30,000 asientos fijos, los planes señalan que un juego en el estadio se considerará un lleno total cuando asistan 29,400 fanáticos, o cuando el 98 % del estadio esté lleno.

Cada área se construirá en fases, con el estadio de béisbol y el estacionamiento en primer lugar, y partes del resort integrado construyéndose en tres fases separadas.

Los planes señalan que un evento con entradas agotadas necesitaría 5,370 espacios de estacionamiento, con los 2,500 espacios en el lugar planeados (100 lugares reservados para estacionamiento de oficinas), se señala que se necesitarán más de 4,400 espacios fuera del sitio, lo que incluye a 1,500 empleados que se estacionarán fuera del sitio.

De los 2,870 espacios fuera del recinto necesarios para los asistentes al evento (sin incluir a los 1,500 empleados del estadio), se estima que 9,328 fanáticos caminarán hasta el estadio desde los estacionamientos circundantes.

Entre 10 estructuras de estacionamiento o estacionamientos cercanos, se estima que hay 43,920 espacios a una distancia a pie o en autobús del sitio del Tropicana. Esas áreas de estacionamiento incluyen seis propiedades de MGM Resorts, el Showcase Mall, Planet Hollywood y terrenos propiedad de la UNLV.

Otras opciones de traslado hacia y desde el estadio incluyen el Vegas Loop de Boring Company, servicios de taxi y transporte compartido, el transporte público de la Comisión Regional de Transporte, autobuses de enlace, limusinas y caminatas.

Los planos del sitio no detallaban las fechas en que comenzaría la construcción de ninguna de las fases de los proyectos del estadio o del hotel. Gaming and Leisure Properties Inc. es propietaria del terreno de 35 acres, y Bally’s Corp. tiene un contrato de arrendamiento del terreno, y ambos grupos regalaron a los Athletics los 9 acres en los que se construirá el estadio.

La porción del sitio de Bally’s ocuparía casi 14.7 acres, con casi 11.4 acres de espacio compartido y el estadio de béisbol de los Athletics que se construiría en los 9 acres, según los planes.

Los Athletics planean comenzar la construcción de su estadio en el segundo trimestre del próximo año, una vez que el sitio esté despejado y preparado después de la implosión del Tropicana la semana pasada. El objetivo es tener el estadio terminado y listo para recibir a los Athletics para el día inaugural en 2028.

El presidente de Bally’s Corp., Soo Kim, dijo al Review-Journal la semana pasada que construirían su resort en fases, pero no proporcionó un cronograma de cuándo comenzaría la construcción de su parte del proyecto.

El comisionado del Condado Clark Jim Gibson dijo que confía en que ambos proyectos llegarán a buen término, pero no al mismo tiempo.

“El estadio va a tardar varios años en construirse y el compromiso que GLPI y Bally’s han hecho es firme, pero requiere el mismo tipo de trabajo antes de la construcción que el diseño del estadio y el redondeo de la financiación”, dijo Gibson la semana pasada. “Estoy seguro de que van a ir tras ello. Pero creo que no se inaugurará el día que se inaugure el estadio”.