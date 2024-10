Espacio de hotel limitado y caro para implosión del casino Tropicana

El espacio es limitado, y caro, para cualquiera que quiera alojarse en un hotel-casino en el Strip de Las Vegas la noche de la implosión del Tropicana.

El Tropicana Las Vegas implosionará a las 2:30 a.m. del miércoles. La demolición controlada será precedida por un espectáculo de drones y fuegos artificiales que se espera dure aproximadamente siete minutos.

Pero ver el espectáculo será un desafío porque no hay un área de visualización formal y las autoridades están cerrando el acceso a las calles tanto a los peatones como a los vehículos por razones de seguridad.

Tras el anuncio de la inminente demolición del casino de la era del Rat Pak, las tarifas de las habitaciones de hotel en las propiedades en las inmediaciones (MGM Grand y The Signature, New York New York, Excalibur y Luxor) se dispararon. Incluso el hotel-casino Oyo, una propiedad económica fuera del Strip, cobraba varios cientos de dólares por encima del promedio por la noche.

A poco menos de 48 horas para que sean derrumbadas las dos torres del Tropicana restantes, solo hay un puñado de habitaciones de hotel disponibles en cualquiera de las propiedades que rodean el lugar de la explosión.

El Oyo, que es la propiedad más cercana al Tropicana, está 100 por ciento reservado. El hotel-casino New York New York tiene habitaciones a partir de $599 (+ $42 de tarifa de resort) por la noche, pero las opciones de habitaciones son limitadas y las vistas del Tropicana no están disponibles.

La siguiente habitación de hotel disponible más cercana al sitio del Tropicana es en el hotel-casino Park MGM, pero el privilegio costará más de $700 (con tarifa de resort). Las habitaciones en el Bellagio o The Cosmopolitan tienen un precio de más de $1,000 (más tarifas) por noche.

Es poco probable que las propiedades del Caesars Entertainment en el Strip ofrezcan vistas claras de la implosión. Sin embargo, para los interesados, las tarifas de las habitaciones en el casino-hotel Horseshoe comienzan alrededor de $399, mientras que el hotel-casino Harrah’s tiene disponibilidad a partir de $529 (más impuestos y tarifas).

El casino-hotel Treasure Island ofrece habitaciones a partir de $399.

Una noche en el hotel-casino Encore comienza en $899, mientras que alojarse en el hotel-casino Wynn de al lado comienza en $1,061.

Los hoteles Venetian y Palazzo también están llenos, aunque eso tiene más que ver con la Global Gaming Expo que con la implosión del Tropicana. Global Gaming Expo, o G2E, es la convención anual más grande de la industria. Se lleva a cabo de lunes a jueves en The Venetian Expo Center.

G2E atrae a más de 25,000 profesionales de la industria, incluidos ejecutivos, desarrolladores de juegos, reguladores, afiliados y medios informativos de todo el mundo.