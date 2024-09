El Tropicana podría ser la última implosión de un casino en LV por algún tiempo

‘Drop the Trop’ podría ser la última implosión de un casino en LV por algún tiempo

Cuando las dos torres del hotel Tropicana sean demolidas mediante una implosión el 9 de octubre, será probablemente el último evento de este tipo en un buen tiempo.

El comisionado del Condado Clark, Jim Gibson, dijo que nació en Las Vegas y que el Tropicana de Las Vegas ha estado ahí desde que él recuerda.

“De alguna manera, estas son las últimas estructuras importantes en el bulevar que se van a derribar en mucho tiempo”, dijo Gibson al Review-Journal este mes.

A pesar de la historia profunda de la propiedad, Gibson comentó que el lugar ya pasó su mejor época y que es momento de algo nuevo que revitalice la concurrida intersección de Las Vegas Boulevard y Tropicana Avenue.

“Ha sido una propiedad difícil de operar en la última década, tal vez más de una década”, dijo Gibson. “Esta es una oportunidad realmente emocionante para el propietario del terreno (Gaming and Leisure Properties Inc.) y Bally’s, para replantearse qué viene después. Creo que anclar lo que sea que construyan con un estadio de los A’s suena, para alguien que no está en ese negocio, como una muy buena idea”.

El Condado Clark emitió el permiso de demolición por implosión a Bally’s Corp. el lunes, según la vocera del Condado Stacey Welling. El plan de detonación fue presentado al Departamento de Bomberos del Condado Clark y se aprobó, pero el documento es considerado confidencial.

La propiedad de la era del Rat Pack será demolida para dar paso al planeado estadio de béisbol de los Oakland Athletics, con un costo de $1,500 millones y capacidad para 33,000 aficionados. El estadio se construirá en 9 acres del sitio de 35 acres, mientras que Bally’s Corp. tiene planes para construir más adelante un nuevo resort en el resto del terreno.

El evento ha sido denominado Drop the Trop, y contará con la participación de los Athletics y Bally’s Corp., el dueño del Tropicana, en la ceremonia. Las festividades comenzarán la noche del 8 de octubre con un espectáculo de drones y fuegos artificiales a cargo de Fireworks By Grucci.

“Será un hito, tanto para despedirnos del Tropicana y lo que significó para Las Vegas, el sur de Nevada y el Strip, como para mirar hacia adelante a nuestro increíble estadio que vamos a construir en el Strip”, dijo Dave Kaval, presidente de los A’s, al Review-Journal este mes. “Será una noche muy divertida y una gran manera de mostrar el proyecto y generar impulso para la futura apertura en 2028”.

Los planes prevén que la construcción del estadio de béisbol de los A’s en Las Vegas comience en el segundo trimestre del próximo año y se termine a tiempo para la temporada 2028 de las Grandes Ligas de Béisbol. Los A’s jugarán sus últimos partidos como locales en el Oakland Coliseum esta semana y jugarán en un estadio de ligas menores en Sacramento entre 2025 y 2027.

El permiso de detonación no será emitido sino hasta la noche de la implosión, después de una inspección en el lugar, dijo Welling.

“Será una noche muy emocionante”, dijo Gibson. “Han pasado años desde que hicimos la última y probablemente pasarán muchos, muchos años antes de que hagamos otra”.